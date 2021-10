L’autunno è la stagione che preannuncia l’arrivo delle festività più attese dell’anno, ossia quelle natalizie. Anche se siamo ancora in netto anticipo, nulla ci vieta di immaginarci già in quell’aria di festa e convivialità.

E per farlo, potremmo già pensare a dei dolci caldi e fragranti che potrebbero accompagnarci per tutto l’inverno.

La ricetta che vedremo oggi ha come protagonista un ingrediente che solitamente possiamo trovare solo da fine ottobre a fine febbraio.

Stiamo parlando del mandarino, un frutto altamente salutare, ricco di vitamine e fibre. Infatti, come riportano alcuni studi, la vitamina C avrebbe un’azione antiossidante, capace di proteggere il sistema cardiovascolare. Le fibre, invece, renderebbero questo frutto un buon alleato dell’intestino.

Una volta scoperti i benefici del mandarino, vediamo ora come valorizzarlo in un plumcake davvero spettacolare, che ci avvicinerà al Natale.

Infatti, ecco un dolce autunnale soffice e delicato pronto in 10 minuti che ci farà respirare l’aria del Natale

Ingredienti per il nostro plumcake:

250 grammi di farina;

3 uova;

150 grammi di zucchero;

150 grammi di yogurt bianco;

una bustina di lievito in polvere per dolci;

25 grammi di uva passa;

mezzo bicchiere di succo di mandarino;

scorza di mandarino.

Procedimento

Innanzitutto, laviamo subito i mandarini e priviamoli della buccia, che metteremo da parte. Dopo di che, dividiamoli a metà e con uno spremi agrumi ricaviamone il dolce succo, che poi filtreremo con un colino.

Ora passiamo procedere con l’impasto. Inseriamo in una ciotola le uova e lo zucchero e, con l’aiuto di fruste, cerchiamo di ottenere un composto spumoso.

Fatto ciò, inseriamo all’interno della ciotola stessa, la farina setacciata, il lievito, il succo di mandarini e la loro buccia grattugiata.

Continuiamo a lavorare l’impasto e dopo un paio di minuti aggiungiamo anche lo yogurt bianco.

Questo ingrediente, utilizzato al posto del burro, renderà il nostro plumcake più leggero e salutare.

Quando l’impasto sarà omogeneo, uniamo l’uva passa aiutandoci con una spatola.

Arrivati a questo punto, oliamo lo stampo per plumcake e versiamoci all’interno l’impasto. Quindi, ecco un dolce autunnale soffice e delicato pronto in 10 minuti che ci farà respirare l’aria del Natale.

Ora, livelliamo e facciamo cuocere per 40 minuti all’interno di un forno preriscaldato a 180 gradi. Una volta cotto e sfornato, possiamo toglierlo dallo stampo e lasciarlo raffreddare.

Possiamo completare la preparazione spolverando un po’ di zucchero a velo sulla superficie del dolce.

