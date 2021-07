Tantissime persone hanno ormai imparato a riconoscere il valore che possono avere le piante nella vita di tutti i giorni. Tanto è vero che sono sempre di più gli appassionati di giardinaggio che hanno migliorato la loro esistenza grazie a questa passione.

In varie culture popolari, fatte di storie e tradizioni millenarie, ci sono alcune piante che sono addirittura considerate, da sempre, “portafortuna”.

In questo articolo, faremo un tuffo nella storia, tra miti e leggende, per scoprire quali sono le piante portafortuna più belle e riconosciute.

Iniziamo con la Dracaena sanderiana, o comunemente detta “bambù della fortuna”.

Si tratta di piante molto popolari, che possono crescere ed adattarsi bene anche in appartamento.

Con po’ di pazienza, è possibile plasmare la forma dei rami di bambù, cambiando la posizione della pianta rispetto alla fonte di luce. Infatti, nei negozi specializzati possiamo trovarli già intrecciati in diversi modi.

Il significato di questa pianta è quello dell’eterna giovinezza.

Una pianta apprezzata e conosciuta anche in tempi antichi è la felce.

Questa veniva utilizzata durante riti magici, per allontanare spiriti maligni ed energie negative. Anche i suoi semi portano fortuna e spesso diventano oggetto di regali.

Un classico di questo genere di piante è il bonsai. Fin dai tempi antichi è considerata addirittura miracolosa, in grado di donare buona salute, fertilità e fortuna.

Molto riconosciuto è anche l’ulivo, una pianta ornamentale dall’immenso valore simbolico, che molte persone stanno coltivando. È portatrice di valori come la pace, la comunione e la saggezza.

Infine, fra le piantine portafortuna più amate vi è il ciclamino. Colorata e profumata, questa pianta è l’ideale per abbellire giardini e balconi, o da donare come regalo di buon auspicio.

Quindi, sembrerà incredibile ma basterebbe avere queste piante in casa per attrarre la fortuna ed allontanare la iella e la sfiga. Se siamo alla ricerca, invece, di piante grasse per abbellire i nostri balconi e davanzali, possiamo leggere qui.