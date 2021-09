Ogni pianta o fiore possiede una propria simbologia che varia in base alle varie culture e civiltà.

Ancora oggi, in molti Paesi, alcuni fiori assumono diversi significati e sono utilizzati in tante occasioni speciali.

Ad esempio, alcuni fiori simboleggiano l’amore e sono protagonisti di rituali affettuosi. Altri, invece, come quelli che vedremo tra poco, assumono un significato particolare nelle occasioni in cui serve molta fortuna.

Infatti, nel linguaggio dei fiori sono questi quelli che attirano il denaro e simboleggiano fortuna e prosperità

Il fiore che per antonomasia è simbolo di fortuna e prosperità è l’azalea. La sua fioritura avviene in primavera, prolungandosi anche in autunno, ed è molto apprezzata per i suoi colori sgargianti.

Anche se potrebbe essere velenosa per uomini e animali, la sua coltivazione è molto diffusa, sia per abbellire ambienti interni che esterni.

Nei Paesi orientali, rappresenta la figura della madre e simboleggia quindi l’amore puro e incondizionato. In altre culture, invece, l’azalea assume proprio il significato di augurio e prosperità. Infatti, di solito si regala questo fiore nelle occasioni più sfidanti della vita, come un colloquio di lavoro o un appuntamento.

L’azalea quindi simboleggia la fortuna e la speranza di ricevere ogni tipo di ricchezza.

Un altro fiore presente in diverse leggende, di varie civiltà antiche, è il Narciso. Questo fiore, appartenente alla famiglia delle Amarillidacee, letteralmente significa “stordisco”.

Il significato è riferito all’odore deciso e inebriante di questo fiore, che tra l’altro è anche molto affascinante ed elegante esteticamente.

Nel mito dei Romani, questo fiore simboleggiava la vita ultraterrena, mentre per i Druidi rappresentava la purezza.

In altre civiltà indigene era invece utilizzato nei riti mistici per assorbire i pensieri negativi e tutte le malvagità del genere umano.

Tuttavia, sempre nelle civiltà orientali, questo fiore è simbolo prosperità. In genere, si regala all’inizio dell’anno, proprio per augurare buona fortuna ed allontanare la iella.

Sempre per lo stesso scopo, potrebbero essere di buon auspicio queste altre piante che molti coltivano in casa.

Una pianta attira denaro

Abbiamo quindi scoperto che nel linguaggio dei fiori sono questi quelli che attirano il denaro e simboleggiano fortuna e prosperità. In particolare, in molte culture popolari, esiste un’altra pianta alla quale vengono associati questi poteri.

Stiamo parlando della verga d’oro, che in molti Paesi veniva proprio utilizzata nei riti per attrarre denaro.

Infatti, si usava puntarla in direzione di oggetti nascosti per ritrovarli, come ad esempio tesori sepolti e interrati. Oppure, se spuntava nei pressi di un’abitazione, si pensava che la famiglia che vi abitava avrebbe presto ricevuto del denaro.