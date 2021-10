Siamo ormai in pieno autunno, le temperature calano bruscamente e molte persone sono già a letto con raffreddore e qualche linea di febbre.

Si tratta della tipica influenza di stagione che, secondo gli esperti, anche quest’anno colpirà milioni di italiani. Ecco perché è importante iniziare già da ora a difendere il proprio organismo e la propria salute.

Uno dei modi migliori per farlo è mettere in tavola ogni giorno gli alimenti migliori, ricchi di vitamine e minerali. La nostra alimentazione può davvero fare la differenza sull’impatto e sul decorso che i malanni potrebbero avere su di noi. È molto importante, ad esempio, fare un pieno di vitamina C per rinforzare le difese immunitarie con queste preziose verdure di stagione.

Scopriamo ora insieme gli altri alimenti che sarebbero in grado di rafforzare il nostro organismo contro i tipici malanni della stagione. Inizieremo da alcuni semi, ricchi di elementi preziosi per la salute.

Questi 6 semi altamente benefici per l’organismo aiuterebbero a prevenire influenza e malanni di stagione

Orientarsi tra gli scaffali del supermercato in cerca dei prodotti migliori non è sempre facile. La regola che dovremmo sempre tenere a mente, però, è che i prodotti migliori sono sempre quelli di stagione.

Ciononostante, una dieta sana ed equilibrata è quella che comprende tutti quegli alimenti in grado di apportare nel nostro organismo i nutrienti necessari per stare bene. Tra questi ci sarebbero anche questi 6 semi oleosi ricchi di sostanze benefiche per l’organismo.

Semi preziosi

Come riporta il sito di Fondazione Veronesi, nocciole, noci, semi di lino, di zucca, di grano e di girasole rientrerebbero tra gli alimenti utili contro l’influenza. In particolare, apporterebbero all’organismo vitamina E e minerali importanti come potassio e zinco.

In più, sarebbero in grado di prevenire dolori e infiammazioni articolari. Ecco perché questi 6 semi altamente benefici per l’organismo aiuterebbero a prevenire influenza e malanni di stagione.

Attenzione a queste verdure preziose

Anche le verdure, ovviamente, hanno un ruolo importantissimo in questa battaglia. Tra quelle che ci aiuterebbero a contrastare l’influenza, troviamo la zucca, ma anche ravanelli, carote, porri, pomodori, radicchio e peperoni.

L’aglio e la cipolla, addirittura, aiuterebbero a eliminare il catarro, grazie alle loro proprietà antisettiche. E non dimentichiamo questo prezioso ortaggio che ora non potrà proprio mancare nei nostri carrelli.

Almeno 3 porzioni di frutta

Gli esperti raccomandano almeno 3 porzioni di frutta da consumare ogni giorno. In particolare l’arancia, e gli agrumi in generale, sono ricchi di vitamina C, ottima per rinforzare le difese immunitarie. E integriamo anche kiwi, mele e pere.