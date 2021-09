Le golosissime polpette vegetariane pronte in soli 30 minuti e con pochissimi ingredienti

Dopo una lunga giornata di lavoro torniamo a casa stanchi e con poca voglia di fare. Per questo motivo cerchiamo soluzioni veloci per risolvere le faccende domestiche e per cucinare.

Le nostre dispense nascondono dei veri tesori e spesso non ce ne rendiamo conto. Molte volte tutto ciò che ci manca è soltanto una buona idea.

Oggi vogliamo suggerire una ricetta per un secondo piatto veloce e semplice da preparare. Infatti, pochi conoscono queste golosissime polpette vegetariane pronte in soli 30 minuti e con pochissimi ingredienti.

Abbiamo già proposto delle soluzioni facili e veloci da realizzare con pochi ingredienti. L’autunno è arrivato e se amiamo i sapori di stagione, sfiziose e irresistibili le polpette che hanno già conquistato tutti si preparano in un attimo.

Oggi la nostra scelta vede come ingredienti principali un ortaggio e un legume comunissimi e molto amati. Siamo certi che questo secondo piatto non deluderà le aspettative. Scopriamo come prepararlo.

Per preparare queste squisite polpette vegetariane iniziamo dalle lenticchie. Se scegliamo quelle già cotte sarà sufficiente prelevarne 125 grammi e metterle da parte.

Se usiamo quelle secche invece dovremo lavarne 60 grammi e farle cuocere secondo i tempi indicati nella confezione.

Per muoverci più rapidamente consigliamo di utilizzare quelle già cotte, magari avanzate da altre preparazioni.

Ingredienti

200 gr. di melanzane;

60 gr. di lenticchie secche o 125 gr. già cotte;

1 albume;

mezza cipolla;

50 gr. di pangrattato;

sale q.b.;

olio evo q.b.

Procedimento:

Sbucciamo, laviamo e tagliamo a tocchetti la cipolla. Mettiamola in padella e facciamola appassire con un filo di olio e 2 dita d’acqua. Intanto, laviamo e tagliamo a cubetti le melanzane.

Aggiungiamole alla cipolla in padella e saliamo il tutto. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere finché le melanzane saranno diventate morbide.

Una volta intiepidite, mettiamo le melanzane nel mixer. Aggiungiamo le lenticchie cotte e tritiamo il tutto. È importante che il composto non risulti troppo fine, bensì leggermente grossolano. Trasferiamo il composto in una boule ed aggiungiamo l’albume d’uovo. Uniamo metà del pangrattato a disposizione ed amalgamiamo il tutto con le mani. Iniziamo a formare le polpette ed impaniamole nel restante pangrattato.

A questo punto versiamo in una padella abbondante olio e facciamo cuocere le polpette. Quando saranno dorate in modo uniforme potremo rimuoverle dalla padella e trasferirle sulla carta per fritti.

Consigli

Possiamo sostituire le lenticchie con i ceci per preparare queste polpette. Il procedimento è lo stesso. Una volta cotti i ceci, li aggiungiamo alle melanzane e li frulliamo. Dopodiché, componiamo le polpette e dopo averle impanate le facciamo cuocere nell’olio.

Se vogliamo realizzare una versione più salutare di queste polpette possiamo cuocerle al forno. Quindi, foderiamo la teglia con carta forno e oleiamola. Disponiamo sulla teglia le polpette e facciamole cuocere per circa 20 minuti a 180 gradi.