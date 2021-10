Guai a pensare che con l’estate sia terminato l’allarme per la salute dei nostri capelli. È pur vero che non avremo più a che fare con la salsedine del mare e il caldo torrido. Ma non dimentichiamo che questi sbalzi di temperatura e l’arrivo dell’umidità sono potenziali nemici della nostra chioma. A maggior ragione se frequentiamo le piscine e abbiamo a che fare con il cloro. In commercio esistono fior di prodotti in grado di tutelare la salute del nostro capello, ma pensiamo anche ai prodotti naturali. Quelli che fanno parte della tradizione di famiglia, o addirittura sono conosciuti da decine di secoli per la loro bontà. Ecco 2 maschere per capelli perfette per proteggerli dall’umidità dell’autunno e donargli splendore.

Le 2 parole d’ordine per i capelli in autunno

Idratare e soprattutto nutrire sono i due verbi fondamentali per la salute dei nostri capelli in questo periodo dell’anno. Due vere e proprie parole d’ordine se vogliamo che la nostra chioma passi indenne attraverso le difficoltà del momento. Sembrerà davvero strano, eppure ci sono dei rimedi secolari che con la loro semplicità possono essere d’aiuto alla nostra causa. Il primo che vediamo è il miele.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco 2 maschere per capelli perfette per proteggerli dall’umidità dell’autunno e donargli splendore

Quando una volta in campagna prosperavano gli alveari, miele e pappa reale fornivano energia e protezione a tutta la famiglia. E, se le api non facevano parte del nostro orto, nessun problema perché il miele arrivava lo stesso, attraverso la politica dello scambio. Oggi non c’è solo il miele, ma anche lo yogurt a nutrire i nostri capelli. Prendiamo una tazza e inseriamo circa tre cucchiai di miele e un intero vasetto di yogurt magro. Mescoliamo per bene e lasciamo che i due composti agiscano sui nostri capelli per una mezz’oretta. Al termine della quale, potremmo procedere col classico shampoo, assieme al balsamo. Ed eventualmente con l’innesto di qualche goccio di olio essenziale benefico.

La bontà del rosmarino

Se abbiamo la fortuna di possedere un cespuglio di rosmarino, sarà un vero e proprio alleato anche dei nostri capelli. Il suo olio essenziale è perfetto per stimolare la respirazione del cuoio capelluto, prevenendo la caduta dei capelli. Ottimo anche per la presenza dei suoi antiossidanti come conferma questo studio. Dovremo preparare semplicemente il classico impacco, facendo bollire un litro d’acqua assieme a qualche rametto. Aspettiamo che si raffreddi, filtriamo e, in questo caso, applichiamo con cura subito dopo lo shampoo. Massaggiamo con intensità e lasciamo che agisca direttamente sui nostri capelli.

Approfondimento

Questa pianta unica e poco conosciuta riduce glicemia e colesterolo coi suoi 40 antiossidanti