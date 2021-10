Dopo un interessante allungo rialzista che ha portato il titolo in area 28 euro, fare attenzione alle azioni WIIT visto che sono a contatto con un importantissimo supporto.

Come si vede dal grafico, infatti, dopo aver segnato i nuovi massimi storici, il titolo è andato incontro a un breve ritracciamento che ha portato le quotazioni a contatto con l’importantissimo supporto in area 25,16 euro (I obiettivo di prezzo). Poiché sono già tre settimane che il supporto resiste, aumenta sempre più la probabilità che si possa assistere a un forte movimento direzionale.

Una chiusura settimanale inferiore a 26,16 euro aprirebbe le porte a una discesa almeno fino in area 22,38 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 19,62 euro.

Per i rialzisti un bel segnale si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 27,9 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero spingersi almeno fino in area 34,5 euro. Una conferma degli obiettivi rialzisti, però, si potrebbe avere solo dopo che l’inversione è stata confermata.

Purtroppo dai nostro indicatori BotttomHunter e Swing Indicator non arriva nessun aiuto visto che sono entrambi in posizione neutrale.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo appare fortemente sopravvalutato. Con un rapporto prezzo/utili previsto di 82.87 e 61.85 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli degli utili molto elevati. Il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. Infine, rispetto al valore dei suoi asset (Price to Book ratio), la valorizzazione dell’azienda appare relativamente elevata.

Tra i punti di forza, invece, ricordiamo il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Infine, gli analisti vedono gli utili crescere più velocemente sia della media del settore di riferimento che del mercato italiano.

Prima di concludere ricordiamo un altro aspetto che non va trascurato da chi vuole investire su WIIT. Negli ultimi 3 anni, in media, l’utile per azione è sceso del 17% all’anno, ma il prezzo delle azioni della società è aumentato dell’80% all’anno, il che significa che è ben al di sopra degli utili.

Nel secondo, invece, gli analisti hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 4% circa.

Attenzione alle azioni WIIT visto che sono a contatto con un importantissimo supporto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario WIIT (MILWIIT) ha chiuso la seduta del 27 luglio in ribasso dello 0,52% rispetto alla seduta precedente a quota 18,96 euro.

Time frame settimanale

