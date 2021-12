Affondare i denti in una bella e morbidissima fetta di torta fatta in casa è una vera goduria per il palato. Inoltre, in poche mosse possiamo far felici i bambini e realizzare un dolce che piace anche agli adulti.

Le tavole imbandite delle festività natalizie non scoraggiano gli amanti del dolci che riescono sempre a trovare un piccolo spazietto per il dessert.

Durante la stagione invernale, poi, si cucina più volentieri, invogliati anche da gustosi prodotti di stagione. Chi non ha mai provato l’intramontabile ricetta della torta di mele della nonna? Buona, morbida e profumata è un vero asso nella manica in cucina.

Tra le numerosissime varianti, ecco la ricetta semplice con le mele frullate che farà innamorare tutti in un lampo.

Quando si parla di dolci, non si può dimenticare la mitica crostata. Al cioccolato, alla crema o alla marmellata, la crostata fa impazzire grandi e piccini, da generazioni.

Dunque, per i Lettori che amano destreggiarsi tra i fornelli, ecco una ricetta da copiare assolutamente, senza burro e senza uova.

Infine, considerato il periodo natalizio in cui ci troviamo, perché non provare questi sfiziosissimi struffoli ubriachi. Sarà impossibile non innamorarsene.

Questa sera, mostreremo una facilissima preparazione che sfrutta la bontà del mandarino.

Ecco la sofficissima torta al mandarino senza bilancia per un dolce da forno semplice e goloso ma diverso dal solito

Di seguito tutto l’occorrente per la torta al mandarino che non ha bisogno della bilancia.

Ingredienti

250 grammi di farina tipo 00;

2 uova;

300 grammi di mandarini;

180 grammi di zucchero;

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio;

2 cucchiaini di estratto di vaniglia;

mezzo cucchiaino di sale.

Per la decorazione

150 grammi di zucchero;

100 grammi di burro;

6 cucchiai di latte.

Procedimento

Sbucciare i mandarini e tagliarli a pezzetti (lasciarne uno a spicchi interi). Poi, in una ciotola lavorare le uova con lo zucchero. Unire la farina setacciata e poi i pezzetti dei mandarini. Amalgamare gli ingredienti e aggiungere anche il bicarbonato, la vaniglia e il sale. Mescolare ancora fino ad ottenere un composto abbastanza omogeneo.

A questo punto, prendere una tortiera e ricoprirla di carta da forno. Poi, versare l’impasto e livellarlo con un cucchiaio.

Far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 170°C per circa 30 minuti. A cinque minuti dalla fine della cottura preparare la glassa.

In un pentolino mescolare latte, burro e zucchero e far sciogliere a fiamma bassa.

Far bollire per circa 3 minuti. Poi, sfornare la torta e con l’aiuto di un mestolo versarci sopra la glassa. Lasciar raffreddare e solo poco prima di servire la torta decorarla con qualche spicchio di mandarino.

Ed ecco la sofficissima torta al mandarino senza bilancia per un dolce da forno semplice e goloso ma diverso dal solito.