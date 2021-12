Sicuramente ci sono dei tagli di carne che sono più morbidi rispetto ad altri. E, in realtà, più è presente il grasso, più il taglio che abbiamo scelto sarà morbido. In altri casi, invece, addentiamo il pezzo di carne e questo è duro e secco. Spesso la carne non è morbida perché commettiamo questo errore molto banale.

Il consiglio per assaporare veramente il gusto della carne e la sua morbidezza è quello di mangiare il nostro taglio quando lo abbiamo comprato. Quindi la sera stessa oppure possiamo mangiarlo il giorno dopo, ma non aspettiamo troppo tempo. Se facciamo ad esempio la spesa per tutta la settimana, la cosa migliore è mettere tutto nel congelatore. È sicuramente la scelta migliore rispetto al frigo, se mangiamo la carne dopo un po’ di giorni. Se invece la mangiamo il giorno dopo, il frigo va bene. Ma la carne nel congelatore è quella che spesso risulta dura e poco morbida.

Quando mettiamo la carne nel congelatore, dobbiamo farla scongelare prima di cucinarla. E ogni cosa ha il suo tempo. La cosa migliore è evitare degli sbalzi di temperatura improvvisi. Quindi non bisognerebbe prendere la carne gelida e metterla sotto il sole. Arriviamoci piano piano.

Bisognerebbe tirarla fuori dal freezer la sera prima e metterla in frigo. In questo modo gradualmente si abbassa la temperatura. Poi tiriamola fuori dal frigo un’oretta o due prima di cucinarla.

Seguendo questo processo, una volta cotta la carne, questa dovrebbe essere bella tenera. Se invece facciamo tutto di fretta, molte volte quando la cuociamo ci sono dei pezzi che sono ancora duri perché congelati. Cuocendosi, poi, ci saranno delle parti morbide e altre che invece saranno stracotte. Questo perché il taglio di carne non si è scongelato in modo omogeneo. Ma alcune parti si sono scongelate in modo corretto, altre invece sono rimaste ancora un po’ dure e queste quindi richiederanno più tempo per la cottura.

Se in casa abbiamo il forno a microonde, allora possiamo inserire il pezzo di carne lì e farlo scongelare. Anche se sarebbe meglio usare un metodo naturale. Quindi la prossima volta che prepariamo la carne e questa si trova nel freezer, accertiamoci che sia tutta ben scongelata prima di cucinarla. Evitiamo di cuocere una carne che è mezza scongelata e mezza no.

