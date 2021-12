Tra i dolci tipici delle festività natalizie spiccano loro, gli struffoli. Irresistibili palline a base di uova, farina, zucchero e burro che fanno impazzire grandi e piccini dopo un solo assaggio.

Avvolti dal miele filante e decorati con le classiche codette di zucchero colorate e frutta candita, gli struffoli sono semplicissimi da realizzare. Perfetti come dessert dell’ultimo minuto e ideali per fare un figurone in poche mosse.

L’origine degli struffoli sembra partire dall’antica Grecia. Da allora, la ricetta si è trasformata in un vero capolavoro di gusto della tradizione gastronomica napoletana. Un dolce adottato anche da altre Regioni italiane che ne hanno arricchito il sapore con diversi ingredienti.

In precedenza, avevamo presentato la ricetta classica, quella che prevede l’aggiunta di rum o di anice.

Inoltre, avevamo anche svelato i trucchetti furbi delle nonne per avere struffoli sempre perfetti.

Questa sera, invece, proponiamo una variante briosa e profumatissima che farà girare la testa a tutti.

Ecco la ricetta facilissima degli struffoli ubriachi napoletani, dolci perfetti per rallegrare le feste e accompagnare pandoro e panettone

Di seguito, tutto l’occorrente per 6 persone

Ingredienti

3 uova più 1 tuorlo;

450 grammi di farina tipo 00;

50 grammi di zucchero;

70 grammi di burro;

1 pizzico di sale;

scorza grattugiata di mezza arancia;

30 millilitri di vino bianco;

16 grammi di lievito per dolci.

Per decorare

200 grammi di miele;

olio di semi di arachide q.b.;

confettini di zucchero q.b.

Procedimento

Su un piano di lavoro disponiamo la farina, poi sciogliamo il burro in un pentolino e versiamolo sopra la farina. Aggiungiamo anche le uova e il tuorlo e un pizzico di sale. A questo punto impastiamo con le dita. Poi, aggiungiamo anche il lievito per dolci setacciato. Impastiamo ancora e poi uniamo anche lo zucchero e il vino bianco. Infine, aggiungiamo anche la scorza grattugiata di mezz’arancia.

Una volta ottenuto un panetto liscio e omogeneo, avvolgiamolo con la pellicola trasparente e lasciamolo riposare in frigo per circa mezz’ora. Poi, prendiamo il panetto e creiamo delle piccole palline.

Intanto, riscaldiamo l’olio di semi in una pentola dai bordi alti. Poi, adagiamo gli struffoli nell’olio e facciamo cuocere pian piano tutti gli struffoli. Quando sono dorati e leggermente croccanti, bisognerà scolarli. Adagiamoli poi su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Infine, procediamo con la decorazione finale. Facciamo sciogliere il miele in un pentolino e versiamoci dentro gli struffoli. Trasferiamo gli struffoli su un vassoio e cospargiamo con le codette di zucchero e frutta candita. Ecco la ricetta facilissima degli struffoli ubriachi napoletani, dolci perfetti per rallegrare le feste e accompagnare pandoro e panettone.