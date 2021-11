Cremosa, morbida al punto giusto e ricca di sapore, la crostata di oggi è una di quelle ricette da non perdere assolutamente!

Si prepara in poco tempo ed è adatta anche a chi non mangia le uova o non ama la presenza del burro nei dolci. Il suo gusto è delicato ma indimenticabile e il suo profumo è decisamente inebriante. Ecco perché questa crostata è senza burro e uova ma è talmente eccezionale che chi non la prova non sa cosa si perde!

Per realizzare la crostata senza uova e senza burro basteranno davvero pochi ingredienti e pochi minuti. Di seguito tutto l’occorrente per un dessert leggero e delizioso.

Ingredienti

400 grammi di farina tipo 00;

150 millilitri di latte intero;

150 grammi di zucchero;

80 millilitri di olio di semi di arachide;

1 bustina di lievito per dolci;

confettura a piacere o crema di nocciole q.b.

Preparazione

Innanzitutto bisognerà preparare la pasta frolla. In una ciotola introdurre la farina setacciata, poi lo zucchero ed il lievito sempre setacciato. Mescolare e versare a filo prima l’olio e poi il latte. Impastare prima con un cucchiaio e poi a mani nude. Quando il composto risulta liscio e omogeneo, avvolgerlo in una pellicola trasparente e riporlo in frigo per mezz’ora.

Successivamente, prendere il panetto e staccare circa i due terzi dell’impasto. Lavorare con un mattarello su un piano di lavoro leggermente infarinato.

A questo punto, prendere una tortiera, oliarla e infarinarla. Poi adagiare la pasta frolla e far aderire bene sul fondo e sui lati. Eliminare l’eccesso di pasta e versare la marmellata o la crema.

Poi, prendere la pasta frolla avanzata e creare le tradizionali striscioline per decorare la crostata.

Infine, far cuocere in forno già caldo a 180 gradi per circa mezz’ora.