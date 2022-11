Sofficissima torta ai 5 minuti, la ricetta facile e veloce per conquistare tutti con semplicità

Voglia di una morbida torta fatta in casa che si prepara in soli 5 minuti? La ricetta di oggi è quello che serve per accontentare adulti e bambini con un dolce soffice, profumato e leggermente croccante in superficie. Una torta ideale da servire a colazione ma anche a merenda. Dopo il successo della strepitosa torta della nonna: cremosa alle mele senza burro, arriva lui: il pan del nonno. Un dolce perfetto per quando si ha il desiderio di qualcosa di buono da mettere sotto i denti.

La torta in questione viene chiamata anche “dolce del nonno”, ed è una versione della più antica e tradizionale ricetta marchigiana. Realizzare l’impasto del pan del nonno è facilissimo ed è una di quelle preparazioni veloci da salvare e tenere sempre a portata di mano. Per rendere la torta ancora più golosa si utilizzano le nocciole, tuttavia, possiamo usare anche le mandorle o le noci. A tal proposito, ricordiamo che con queste ultime possiamo preparare un ciambellone di mele strepitoso.

Sofficissima torta ai 5 minuti, ecco tutti gli ingredienti che ci servono

Per la realizzazione dell’impasto ci vorranno veramente 5 minuti. A questi andrà aggiunto il solo tempo della cottura in forno. Ed ora vediamo tutto l’occorrente per un dolce da 6-8 porzioni

Ingredienti

3 uova;

150 g di zucchero (oppure 130 g di zucchero di canna);

120 g di burro fuso;

60 g di fecola di patate o amido di mais o frumina;

120 g di farina tipo 00;

0,6 fialetta con aroma alla mandorla;

9,6 g di lievito per dolci;

30 g di granella alle nocciole.

Procedimento

Inserire in una ciotola le uova e unire lo zucchero. Mescolare fino a quando il composto non diventa chiaro e spumoso. Aggiungere, poi, l’aroma alle mandorle e continuare a mescolare. Successivamente, versare il burro fuso e amalgamare bene tutti gli ingredienti. A questo punto, unire anche la fecola e successivamente la farina, setacciata e poco alla volta. Infine, unire anche il lievito.

Successivamente, prendere una tortiera, imburrarla leggermente e cospargere il fondo con della granella di nocciole. Versare l’impasto e modellare con un cucchiaio. Infine, infornare e far cuocere per circa 30 minuti alla temperatura di 170°C, con forno statico. Oppure, far cuocere in forno impostando la temperatura a 160°C (con forno ventilato) per circa 40 minuti. Una volta cotta, con un coltello staccare pian piano i bordi, poi capovolgere la torta e servirla su un piatto da portata. La sofficissima torta ai 5 minuti conquisterà tutti al primo assaggio e si manterrà morbida per 4-5 giorni.