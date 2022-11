Le interessanti novità sul Bonus 60 euro trasporti più i pro e i contro

Il Bonus trasporti è un’agevolazione che sta aiutando moltissimi studenti italiani al momento. Infatti, si tratta di una misura mai vista prima che aiuta le famiglie e i cittadini italiani a far fronte alle spese del trasporto pubblico. Dunque, oltre a sapere come ottenere il Bonus trasporti 2022 e quante volte si può fare la domanda, ci concentriamo anche sulle sue novità e sui pro e contro.

Ricordiamo che non tutti hanno diritto al Bonus 60 euro trasporti. Infatti l’incentivo è rivolto a studenti, lavoratori e pensionati, i quali utilizzino i servizi di trasporto ferroviario e pubblico nazionale in presenza di requisiti specifici. Questi ultimi riguardano il tipo di abbonamento e il limite di reddito. Nel primo caso, occorre avere un abbonamento attivo locale, regionale o interregionale. Invece, nel secondo caso, il beneficiario del Bonus 60 euro trasporti deve avere un reddito inferiore ai 35mila euro ai fini IRPEF nell’anno 2021. Inoltre, tale misura si può richiedere anche per un figlio a carico. Per esempio, un genitore può richiedere il Bonus trasporti 2022 per il figlio minorenne.

Ma ci sono nuove notizie per il 2022? Ecco le interessanti novità sul Bonus 60 euro trasporti tra le principali che potrebbero essere sfuggite per via delle numerose notizie poste sul web. Iniziando da cos’è il Bonus trasporti 2022, una parte fondamentale da conoscere. In più, approfondiremo i vantaggi e gli svantaggi del Bonus trasporti 60 euro.

Cos’è

Il Bonus 60 euro trasporti è un contributo che può essere richiesto in prima persona o per qualcun altro, come per esempio un minorenne a carico. Questa misura permette di beneficiare di un contributo di 60 euro per due tipologie di abbonamenti: trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per il trasporto ferroviario nazionale.

Ecco le interessanti novità sul Bonus 60 euro trasporti da sapere assolutamente

La principale notizia che riguarda il Bonus trasporti 2022 è che si può richiedere anche per il mese di novembre. Per di più, di recente Confcommercio ha pubblicato tutte le scadenze delle agevolazioni del 2022, non solo per i Bonus famiglia. È stato confermato il giorno della scadenza del Bonus 60 euro trasporti: 31 dicembre 2022.

I vantaggi e gli svantaggi del Bonus trasporti 2022

Tra i contro del Bonus 60 euro trasporti c’è la pecca sulla domanda online, la quale non è completamente telematica, poiché in alcuni punti d’Italia bisogna richiedere un appuntamento alla Regione per poterla terminare. Poi, non tutte le ditte di trasporto aderiscono, perché alcune sono private. Quindi, chi si trova a viaggiare con un mezzo di trasporto privato per andare a scuola non può fare domanda per il Bonus 60 euro trasporti. Ancora, il credito ricevuto non si può usare per regalare un viaggio in coppia (molto richiesto ultimamente per Natale) e nemmeno singolo.

I pro sono:

può essere richiesto più volte;

è esteso a più categorie di persone;

si tratta di un’iniziativa mai vista prima per il trasporto pubblico (che funziona poiché i dati parlano chiaro: tantissimi hanno richiesto l’agevolazione);

si può viaggiare risparmiando.