Perché mettere le castagne in ammollo e 1 ingrediente segreto da aggiungere per renderle più saporite

Le castagne sono il simbolo della stagione autunnale. Alcune persone le raccolgono prestando attenzione a non confonderle con i frutti dell’ippocastano. Questi ultimi sono infatti tossici per l’uomo. La maggior parte invece opta per comprarle dal fruttivendolo o al supermercato.

Si possono cucinare in tanti modi diversi e anche accompagnare con un buon vino per godere ancora di più del loro sapore.

Prima di prepararle si usa lasciarle per 2 o 3 ore di tempo in una bacinella assieme a dell’acqua. In tanti si chiedono perché mettere le castagne in ammollo. In questa guida daremo la risposta a questa semplice domanda.

Perché mettere le castagne a bagno?

C’è più di un buon motivo per mettere le castagne nell’acqua. Il primo è riconoscere quelle che possono essere consumate. Se dopo essere state messe in una bacinella con l’acqua alcune castagne galleggiano, bisogna buttarle e lasciare solo quelle che si trovano ancora sul fondo del recipiente.

Il secondo motivo è quello più noto. Mettere le castagne in ammollo serve infatti anche ad ammorbidirle per poterne rimuovere facilmente le bucce.

Un trucco per avere castagne ancora più morbide e sbucciarle facilmente

Per renderle ancora più morbide, dopo la cottura avvolgerle immediatamente in un canovaccio umido e lasciarle al suo interno per circa 10 minuti di tempo. Vale la pena farlo, perché così facendo sbucciare le castagne sarà ancora più facile e veloce.

Un ingrediente da aggiungere durante l’ammollo se si vogliono castagne ancora più buone

Se si vogliono insaporire le castagne è possibile ricorrere ad un piccolo trucchetto e cioè versare nell’acqua un pugno di sale grosso oppure un po’ di vino novello bianco o rosso. Fatto ciò, lasciarle in ammollo per circa 3 ore di tempo e mescolare di tanto in tanto.

Infine, scolarle e metterle a cuocere in forno a 250° per 20-30 minuti, girandole di tanto in tanto. Ecco come ottenere delle castagne ancora più buone del solito grazie all’aggiunta di un semplice ingrediente.

Attenzione a non farle scoppiare durante la cottura

In seguito all’ammollo si raccomanda di inciderne la parte bombata con un coltello ben appuntito e prestando attenzione a non intaccare il frutto. In questo modo si eviterà che le castagne scoppino mentre stanno bollendo in padella o cuocendo nel forno. Infatti si creerà una valvola di uscita per il calore, che non si accumulerà all’interno del frutto.

Praticare l’incisione nel modo giusto sarà inoltre di grande aiuto nel momento in cui si dovranno sbucciare le castagne appena pronte.