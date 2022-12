Soffici dolci senza zucchero al limone o cioccolato da fare per le feste per chi ha la glicemia alta

Dolci senza zucchero al limone o cioccolato da fare per le feste-proiezionidiborsa.it

Prima delle abbuffate delle feste o durante l’anno cerchiamo di limitarci a tavola. Partendo dalla colazione dovremmo introdurre meno calorie. Proviamo dei dolci senza zucchero e burro. Potremo fare contenti anche gli ospiti con la glicemia alta che pranzeranno con noi a Natale. Scopriamo adesso come preparare alcune ricette.

Esagerare un po’ nell’assunzione di calorie è normale la domenica o durante le festività natalizie o pasquali. Quando si invitano ospiti siamo ancor più motivati a preparare tante pietanze elaborate e ricche di condimenti. Si servono pasta al forno, lasagne, tortellini e ravioli su tavole apparecchiate in modo elegante o informale. Se qualcuno dei nostri amici soffre di glicemia alta adegueremo il nostro menù.

Sappiamo che le insalate, le verdure, cereali e legumi conterrebbero fibre. Queste aumenterebbero il senso di sazietà e contribuirebbero a mantenere nella norma i livelli di glicemia e colesterolo. Cibi troppo elaborati e con zuccheri raffinati potrebbero invece alzare quei valori.

Durante una dieta in caso di glicemia alta sarebbe meglio preferire quelli complessi e alimenti ricchi di fibre. Quindi, ad esempio, per soddisfare la voglia di dolce anche a Natale ci sono delle golose ricette prive di zucchero.

Soffici dolci senza zucchero al limone o cioccolato veloci da fare

Per un dolce leggero gli ingredienti sono:

300 g di farina integrale ;

; 3 uova ;

; 30 g di dolcificante stevia ;

; 130 ml di olio di semi ;

; 2 limoni non trattati;

non trattati; 1 bustina di lievito per dolci.

In una ciotola rompiamo le uova e aggiungiamo il dolcificante. Se usiamo lo stevia vanno bene circa 30 g. Lavoriamo gli ingredienti con le fruste elettriche. Dopo un po’ versiamo l’olio e continuiamo a mescolare.

Grattugiamo nel composto la buccia dei limoni dopo averli lavati e asciugati. Ora spremiamoli, filtriamo il succo e versiamolo nella ciotola. Infine aggiungiamo la farina e per ultimo il lievito. Continuiamo la lavorare il composto ed eliminiamo gli eventuali grumi. Mettiamo della carta forno in una teglia rotonda e versiamo il tutto. Cuociamo il nostro dolce a 180 gradi per 45 minuti.

Come fare un dolce al cioccolato senza burro

A molti piace il cioccolato, snack spezzafame e utile anche in cosmesi. Per preparare un dolce senza zucchero e senza burro al sapore di cacao occorrono:

200 g di farina integrale ;

; 4 uova ;

; 130 ml di acqua ;

; circa 30 ml di olio di semi ;

; 50 g di cioccolato fondente al 72% o gocce di cioccolato;

al 72% o gocce di cioccolato; 40 g di stevia ;

; una bustina di lievito per dolci.

Separiamo i tuorli dagli albumi e cominciamo a montare a neve questi ultimi. Ora lavoriamo con le fruste i tuorli, metà quantità di acqua e la stevia. Versiamo a filo l’olio di semi e poi uniamo al composto l’altro quantitativo di acqua, la farina e il dolcificante. Riduciamo a pezzetti il cioccolato fondente e aggiungiamolo nella ciotola insieme agli albumi a neve e mescoliamo.

Versiamo l’impasto in una tortiera con carta forno. Cuociamo a 180 gradi per 40 minuti circa.

Questi soffici dolci senza zucchero al limone o cioccolato in quantità moderata o consigliata dallo specialista saranno un fine pasto delle feste ideale. Si possono anche mangiare a colazione.