Ecco le città con i più bei mercatini di Natale da Nord a Sud Italia che conquisteranno tutti!

Chi non è amante dei mercatini di Natale? In alcune città d’Italia ci sono i più belli in assoluto, da Nord a Sud, passando tra tutte le Regioni. Ecco dove possiamo andare e farci conquistare per un giorno bellissimo.

Il giorno della nascita di Gesù è un giorno di festa in molti Paesi del Mondo. È un momento di rinascita per tutti. Inoltre, è una delle feste più amate dai cittadini italiani. Ragion per cui, tutto deve essere perfetto in quei giorni, dagli addobbi, alla tavola, al menù, fino ad arrivare ai regali.

Ma nel mese di dicembre c’è anche tanto altro a cui pensare, come per esempio, dove andare a dicembre e dove si trovano i mercatini di Natale più belli in Italia. Dalla Lombardia, passando dalla Toscana, fino a Napoli, da Nord a Sud dell’Italia, ci sono i migliori mercatini di Natale sempre più belli, di anno in anno.

La maggior parte delle persone nel periodo corrente effettua compere e abbellisce la casa, con gli addobbi. Dall’altra parte c’è chi pensa anche ai doni natalizi. Ma molti si chiedono: quali sono i mercatini di Natale vicino a me?.

Ne parliamo proprio in questo articolo in cui approfondiamo cos’è il mercatino di Natale e quali sono le attrazioni più popolari in Italia. E poi, vediamo anche i posti dove passare le feste natalizie. Dunque, allora, ecco le città con i più bei mercatini di Natale.

Mercatino di Natale

Si tratta di un evento pubblico, svolto in diverse città del Mondo, e non solo dell’Italia e in Europa. Infatti, si presenta come una manifestazione commerciale, sempre in luoghi all’aperto, in cui vengono esposti tutti gli oggetti di vario genere, dalla A alla Z, che riguardano la festa di Santa Claus.

Inoltre, i mercatini di Natale sono aperti al pubblico in tutto il mese di dicembre e alcuni iniziano anche a novembre.

Cosa fare a Natale? Le attrazioni italiane più popolari

Prima di passare ai mercatini di Natale posti nelle varie città d’Italia, scopriamo cosa fare a Natale visitando le attrazioni più popolari italiane. Tra queste vi è:

la casa di Babbo Natale a Riva di Garda;

il Cinecittà World (parco di divertimenti a Roma);

i Giardini Indro Montanelli di Milano.

Ecco le città con i più bei mercatini di Natale in Italia che ci stupiranno!

Tra le città d’Italia con i mercatini di Natale più belli nel meridione e nella parte settentrionale che conquisteranno tutti abbiamo: Arezzo, Napoli, Trento, Firenze, Aosta, Verona, Torino, Roma e Milano. Ma anche: