Idee per apparecchiare la tavola a Natale in modo elegante o informale e fare bella figura

Per le festività natalizie si pensa ai vari cibi squisiti da preparare, al vino e ai regali da scartare. Giorni prima addobbiamo la casa e sistemiamo l’albero e il presepe. Un aspetto importante è pure la tavola. Scopriamo come renderla speciale per i nostri ospiti.

Nel preparare ciò che ci occorre per le feste tiriamo fuori dai cassetti tovaglie e posate che usiamo da anni. I colori classici da usare sono il rosso e il bianco. A volte siamo in cerca di idee per apparecchiare in modo diverso. Sono molto eleganti pure il blu, l’argento e l’oro.

Possiamo ad esempio stendere una tovaglia azzurra o blu con un runner argento a contrasto nel mezzo, sul lato più corto.

Mettiamo sottopiatti color argento. I piatti possono essere semplici, bianchi di porcellana oppure provenzali. Tiriamo fuori posate in argento o in un acciaio inox e poi poggiamo il tovagliolo a sinistra. I bicchieri in cristallo vanno messi a destra, nel modo che tra poco spiegheremo.

Altri spunti e idee per apparecchiare la tavola a Natale

Come centrotavola elegante scegliamo dei portacandele piccoli di vetro e distribuiamoli al centro sul lato lungo della tavola. Le candele bianche saranno accese poco prima di metterci a tavola. Evitiamo quelle profumate.

Se preferiamo il color oro, sistemiamo i sottopiatti di questo colore. L’ideale sarebbe avere le posate con un tocco dorato così come i piatti.

Con una bella tovaglia bianca possiamo abbinare tutti i colori che vogliamo, specialmente il rosso. Mettiamo due runner per il lato corto oppure uno centrale su quello lungo. Sottopiatti, bicchieri e portacandele rossi saranno l’ideale. Il tovagliolo può essere anche di questo colore oppure bianco come la tovaglia.

Cosa scegliere per un pranzo informale

Se siamo in cerca di idee per apparecchiare la tavola a Natale, vediamo come fare se siamo tra amici.

Possiamo ad esempio osare con stampe e colori diversi. Ad esempio, sono simpatiche le tovaglie con disegni natalizi, come paesaggi innevati, abeti e fiocchi di neve. Al centro possiamo mettere un vassoio rotondo con pigne, aghi di pino, agrifoglio e pungitopo. Una candela completerà la composizione. I bicchieri di vetro e le posate in acciaio si mettono accanto a piatti bianchi. Il sottopiatto potrà essere anche verde o rosso, in base al colore dominante della tovaglia. Il tovagliolo sarà a tinta unita.

Come sistemare correttamente bicchieri e posate

L’atmosfera natalizia si respirerà a casa con l’albero di Natale magari alternativo fai da te. L’odore di cannella di un dolce tradizionale o di oli essenziali nel diffusore accoglieranno al meglio gli ospiti.

Quando si apparecchia a volte si possono avere dubbi su dove mettere bicchieri e posate.

Uno dei modi consigliati dal Galateo è il seguente:

a destra vicino al piatto sistemiamo il coltello con la lama verso l’interno;

vicino al piatto sistemiamo con la lama verso l’interno; accanto mettiamo il cucchiaio se c’è un brodo;

se c’è un brodo; a sinistra avremo una forchetta all’esterno per l’antipasto, l’altra più grande per il primo e l’ultima vicino al piatto per il secondo;

avremo una per l’antipasto, l’altra più grande per il primo e l’ultima vicino al piatto per il secondo; davanti al piatto andranno un coltello con la punta a sinistra e forchettina con i rebbi verso destra. Il cucchiaino avrà il manico verso destra.

Passando ai bicchieri, verso il cucchiaio da minestra disponiamo il calice del vino e dietro o di traverso quello dell’acqua. Sopra le forchette andrà il piattino del pane.