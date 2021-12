Nelle nostre cucine mescoliamo di continuo ingredienti, dolci sapori e colori per dar vita a creazioni meravigliose e fantasiose. Alle volte, con pochi ingredienti riusciamo a portare in tavola un fine pasto da grandi chef. Durante le diverse stagioni sono proprio i semplici ingredienti, che abbiamo a disposizione nelle nostre cucine, a darci una mano a creare ricette eccezionali. Oppure, ci dilettiamo e ci lasciamo incantare da ricette lontane gustose e delicate. È il caso dell’Ogura cake, una soffice nuvola giapponese perfetta per soddisfare, morso dopo morso, anche i palati più esigenti.

Soffice come una nuvola questa torta all’arancia che si prepara con pochi ingredienti e che sta spopolando

Una torta dalla consistenza morbidissima, elegante e versatile, da gustare al naturale o con creme o salse d’accompagnamento. Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione:

4 uova;

90 gr. di zucchero;

80 gr. di farina 00;

50 ml di olio d’oliva;

2 arance;

½ cucchiaino di sale;

un bicchiere di succo d’ananas.

In due ciotole iniziamo a rompere le uova separando i tuorli dagli albumi. Tagliamo in due le arance, spremiamole e teniamo da parte il succo. Tritiamo la scorza di un’arancia e teniamola da parte. Uniamo il succo d’arancia, il succo d’ananas, l’olio d’oliva e il sale ai tuorli e sbattiamo il composto. Piano piano uniamo la farina setacciata e amalgamiamo per bene gli ingredienti con una spatola fino ad ottenere un composto compatto e cremoso. Con l’aiuto di un colino a maglia stretta, trasferiamo il composto in una ciotola.

A questo punto possiamo procedere con la lavorazione degli albumi: iniziamo a montarli a neve e aggiungiamo poco alla volta lo zucchero. Infine uniamo gli albumi montati a neve al composto cremoso di tuorli, farina e arancia a cui aggiungiamo la scorza tritata precedentemente.

Proseguiamo con la cottura in forno

Sistemiamo il composto in un una casseruola e poggiamola, a sua volta, su una teglia più larga che andremo poi a ricoprire d’acqua. Posizioniamo le due teglie in forno e proseguiamo la cottura a bagnomaria a 150° per circa 1 ora.

Trascorso il tempo, portiamo la temperatura del forno a 130° e lasciamo andare per altri 30 minuti. Procediamo poi con la prova dello stecchino, se necessario lasciamo cuocere la nostra torta in forno ancora per qualche minuto.

Rimuoviamo le teglie dal forno e sistemiamo la nostra dolce nuvola su un piatto da portata. Possiamo poi tagliarla a fettine e, a piacere, spolverarla con dello zucchero a velo o accompagnarla con una delicata composta. Soffice come una nuvola questa torta all’arancia che si prepara con pochi ingredienti e che sta spopolando, con cui portiamo delicatezza a tavola.

