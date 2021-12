Che sia grigliata o arrosto, la carne si lascia accompagnare da composte e salse che ne esaltano il sapore e la qualità. Stessa sorte tocca ai formaggi. Ai fornelli, infatti, possiamo sbizzarrire la nostra fantasia portando in tavola prelibatezze e bontà sempre nuove. La frutta e le verdure di stagione, inoltre, ci consentono di spaziare tra delicate idee e fantasiose realizzazioni. Basta poco per dare un tocco in più alle nostre portate e lasciare a bocca aperta i nostri ospiti.

Dolcezza e delicatezza

Se amiamo le cose semplici e fatte in casa, possiamo realizzare la composta di arance cipolla e uvetta. Ottima per accompagnare ed esaltare i sapori di formaggi a pasta morbida e gli arrosti.

Ingredienti:

1 kg. di arance;

400 gr. di cipolla rossa di Tropea;

600 gr. di zucchero di canna;

1 limone;

200 gr. di uvetta;

½ cucchiaino di sale;

250 ml. di vino bianco.

Iniziamo a pelare e tagliare le arance a tocchetti. Poi, tagliamo finemente la cipolla rossa. In un contenitore ermetico lasciamo marinare arance, cipolle, lo zucchero di canna e il succo di un limone per 12 ore. Trascorse le ore mettiamo il tutto in un tegame, dove andiamo ad aggiungere l’uvetta, il sale e il vino bianco. Cuociamo, infine, per circa 30 minuti a fiamma dolce fino a raggiungere la giusta consistenza.

Sorprendiamo gli ospiti a tavola con facili e deliziose composte della nonna ottime per accompagnare la carne ed esaltare i formaggi

Alle carni delicate e ai formaggi dal sapore intenso, come il pecorino, possiamo accostare una delicata composta di cedro e sedano. Facile e veloce da preparare, riuscirà a conquistare anche i palati più difficili. Andiamo, allora, a vedere gli ingredienti e la preparazione:

200 gr. di cedro;

2 gambi di sedano;

80 gr. di zucchero;

40 gr. di acqua.

Puliamo il cedro aiutandoci con un coltello, eliminiamo la parte colorata della buccia recuperando la parte bianca e spugnosa. Tagliamo a dadini il sedano. Poi, in un tegame sul fuoco prepariamo lo sciroppo, facendo sciogliere lo zucchero e l’acqua. In una pentola uniamo il sedano, lo sciroppo e la parte bianca del cedro. Lasciamo cuocere a fuoco lento per 25 minuti, fino a creare una salsa densa. Tritiamo infine il composto e lasciamolo raffreddare. Guarniamo il composto con spicchi della buccia del cedro.

Mix di sapori

Per i formaggi stagionati e la carne rossa, invece, abbiniamo una composta dalle note dolci e aspre. Andiamo a vedere gli ingredienti per preparare la composta di pere e mandarini cinesi:

500 gr. di pere;

1 noce di burro;

150 gr. di zucchero;

100 gr. d’acqua;

8 mandarini cinesi.

Sbucciamo le pere e tagliamole a tocchetti. Rimuoviamo i torsoli e soffriggiamole in una pentola con una noce di burro. In una casseruola lasciamo andare lo zucchero, l’acqua e i mandarini cinesi tagliati a pezzetti. Lasciamo cuocere per 20 minuti, uniamo le pere a tocchetti e, infine, serviamo.

Ovviamente possiamo conservare le nostre composte in barattoli di vetro sterilizzati e portarle in tavola all’occorrenza. Sorprendiamo gli ospiti a tavola con facili e deliziose composte della nonna ottime per accompagnare la carne ed esaltare i formaggi con fantasia.