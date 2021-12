Scegliere un vino può essere estremamente difficile perché la scelta è vasta e i dettagli da controllare per stabilirne la qualità sono davvero troppi. Per fortuna ci vengono in aiuto gli esperti, che regolarmente stilano delle classifiche che possono guidarci nella scelta.

Come ogni anno, anche il magazine statunitense Wine Enthusiast ha reso pubblica la sua classifica dei vini migliori del 2021. Tra questi, troviamo ben 18 vini italiani, di cui uno bianco che ha raggiunto addirittura il podio.

Eletto miglior vino bianco del Mondo costa pochissimo è italiano ed è buono quanto un prodotto di lusso

Tra oltre 22.000 vini degustati ogni anno, anche per il 2021 il magazine Wine Enthusiast ha scelto i 100 migliori secondo i suoi esperti. Un’attenzione particolare è data alla qualità e al prezzo, per trovare i vini migliori, ma comunque accessibili.

In vetta al podio c’è la Francia con una bottiglia del rosso Margaux Château Siran 2018, di alta qualità e dal prezzo accessibile.

Al secondo posto troviamo un vino bianco italiano eletto come migliore al Mondo, il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019 di Bucci. Definito dagli esperti “assolutamente fenomenale”, questo vino bianco ha anche un prezzo davvero contenuto, che al momento è sotto i 20 euro.

Prodotto nelle Marche, il Verdicchio dei Castelli di Jesi è un vitigno autoctono che ha superato da poco i 50 anni di Denominazione di Origine Controllata.

Eletto miglior vino bianco del Mondo costa pochissimo è italiano ed è buono quanto un prodotto di lusso. Da portare assolutamente in tavola per stupire gli ospiti, può accompagnare un primo di pesce o verdure. Per esempio, questa alternativa al classico pesto, leggera, cremosa e saporita.

Inoltre, si abbina alla perfezione con le carni bianche come il pollo. Per una cena dal sapore internazionale, è da provare con questo capolavoro della cucina brasiliana che rende il pollo tenero e saporito.

Per avere altre ispirazioni, diamo un’occhiata a tutti i vini italiani presenti nella classifica.

Tutti i vini italiani nella classifica del magazine Wine Enthusiast

Non solo il Verdicchio, ma ecco tutti i vini italiani nella classifica del magazine Wine Enthusiast, 11 bianchi e 7 rossi:

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019 di Bucci, 2° posto; G D Vajra 2017 Ravera (Barolo), 5° posto; Collosorbo 2016 Brunello di Montalcino, 7° posto; Pieropan 2019 Soave Classico, 15° posto; Abbazia di Novacella 2019 Praepositus Kerner (Alto Adige Valle Isarco), 18° posto; Rivetto 2019 Vigna Lirano (Nebbiolo d’Alba), 21° posto; Ca’ dei Zago 2020 Rifermentato in Bottiglia (Valdobbiadene Prosecco), 29° posto; Francesco Cirelli 2018 Montepulciano d’Abruzzo, 32° posto; Surrau 2020 Branu (Vermentino di Gallura), 34° posto; Ettore Germano 2017 Extra Brut Sparkling (Alta Langa), 39° posto; Graci 2018 Rosso (Etna), 40° posto; Castello dei Rampolla 2018 Chianti Classico, 43° posto; Feudi di San Gregorio 2020 Fiano di Avellino, 59° posto; Tasca d’Almerita 2020 Tenuta Regaleali Leone White (Terre Siciliane), 68° posto; Ferrari 2012 Perlé Nero Extra Brut Riserva Pinot Nero (Trento), 74° posto; Ottella 2020 Le Creete (Lugana), 75° posto; Cesari 2016 Amarone della Valpolicella Classico, 87° posto; Peter Zemmer 2020 Pinot Grigio (Alto Adige), 99° posto.

Teniamo d’occhio non solo le classifiche dei vini, ma anche quelle turistiche, per prepararci al nostro prossimo viaggio, magari portandoci dietro una bottiglia di Verdicchio. Secondo la celebre guida Lonely Planet, per esempio, è questa la città tra le migliori del Mondo dove viaggiare in Italia nel 2022.