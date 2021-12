La stagione invernale alle porte è il periodo ideale per sbizzarrire la nostra fantasia in cucina. La voglia di fare bella figura con gli ospiti, infatti, ci spinge verso la continua ricerca di innovazione e semplicità ai fornelli. Soprattutto nel periodo natalizio, andiamo a caccia di sfizi deliziosi da proporre per i pranzi o le cene. Oggi, quindi, andiamo a vedere alcune facili ricette con il baccalà e il rombo da servire in tavola ai nostri ospiti.

Colori e sapori

Il baccalà è un pesce che si presta a molte preparazioni fantasiose in cucina. Andiamo, dunque, a vedere gli ingredienti per 4 persone per preparare la prima ricetta:

300 gr. di baccalà;

2 finocchi;

50 gr. di olive nere;

2 arance;

olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Iniziamo dissalando sotto l’acqua il baccalà. Poi portiamo a ebollizione l’acqua in pentola e sbollentiamo il baccalà per 10 minuti. Nel frattempo puliamo le arance e i finocchi. Tagliamo gli ingredienti a tocchetti e in un contenitore andiamo a frullarne metà. Riprendiamo, quindi, il baccalà per creare una deliziosa insalata, unendo parte degli ingredienti lasciati a tocchetti. Ultimiamo la presentazione sistemando sul piatto l’emulsione frullata, l’insalata e una grattugiata di scorza d’arancia.

Bontà e gusto a tavola con questi deliziosi antipasti con baccalà e rombo preparati al volo anche da chi non sa cucinare

Nella seconda ricetta utilizziamo il rombo. Ecco, allora, gli ingredienti per 4 persone e la preparazione:

600 gr. di filetti di rombo;

3 arance;

curry in polvere;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva e sale q.b.

Passiamo sotto l’acqua i filetti di rombo. Asciughiamoli e tamponiamoli con carta assorbente. Poi, lasciamoli marinare in frigorifero in un recipiente per 10 minuti insieme al succo filtrato di 2 arance e a mezzo cucchiaino di curry. Trascorso il tempo riprendiamo i filetti, insaporiamoli con il prezzemolo precedentemente tagliuzzato. Arrotoliamoli su sé stessi e fissiamoli con uno stecchino in legno. Laviamo e asciughiamo bene l’arancia rimasta. Tagliamola a fette sottili e infiliamone una su ogni stecchino. In una padella scaldiamo 2 cucchiaini d’olio e andiamo a rosolare lo spicchio d’aglio. Mettiamo in padella i rotolini di rombo, saliamoli e lasciamoli dorare. Voltiamoli con un cucchiaio e aggiungiamo la marinatura. Lasciamo cuocere per una decina di minuti.

Profumi d’inverno

Infine, nella terza ricetta il protagonista è ancora il rombo. Ecco gli ingredienti e la preparazione per 4 persone:

400 gr. di filetti di rombo;

300 gr. di zucca;

100 gr. di barbabietola rossa;

1 pera;

1 scalogno;

olio extravergine d’oliva, sale q.b.

Puliamo e tagliamo a fettine il rombo e cuociamolo in padella con due cucchiai d’olio. Poi, scottiamolo su entrambi i lati per qualche minuto. Puliamo e tagliamo la zucca, le bietole, la pera e lo scalogno a dadini. In una pentola lasciamo appassire la zucca e lo scalogno per circa 10 minuti. Infine frulliamo il tutto. A parte frulliamo le pere. Nel frattempo puliamo e tagliamo la barbabietola. Infine componiamo il piatto. Alla base la crema di zucca, i filetti di rombo, un cucchiaino di composta di pere e la barbabietola. Bontà e gusto a tavola con questi deliziosi antipasti con baccalà e rombo preparati al volo anche da chi non sa cucinare.