La campagna di assunzioni di Ferrovie dello Stato continua spedita. Solo pochi giorni fa abbiamo scritto che restava poco tempo ancora per accedere a queste 14 opportunità per lavorare in Ferrovie dello Stato. Numero che, in meno di una settimana, è salito da 14 a 23, grazie all’aggiunta di nuovi profili e sedi finali di lavoro. Scopriamo insieme quali sono, le mansioni correlate e come inviare domanda.

Ferrovie dello Stato non molla e annuncia nuove assunzioni in tutta Italia per i seguenti profili

Tra il 14 e il 16 dicembre sono stati pubblicati diversi nuovi annunci di lavoro per entrare in Ferrovie dello Stato. Questi riguardano diverse società del marchio quali Trenitalia, Crew e Mercitalia, e per più ruoli. Una incredibile opportunità per diplomati in indirizzi tecnici, ma anche per laureati, professionisti specializzati e giovani senza esperienza.

Ferrovie dello Stato non molla e annuncia nuove assunzioni in tutta Italia per i seguenti profili. In particolare, molte delle nuove offerte di lavoro, pubblicate a partire dal 14 dicembre, riguardano il ruolo di Operatore Polivalente di Condotta e Manovra. Seguono Progettista Impianti Civili, Progettista Tracciati e Operatori Specializzati Manutenzione Rotabili Lazio, Veneto e Liguria. Le sedi interessate sono situate su Genova, Verona, Milano, Padova, Mortara, Reggio di Calabria, La Spezia, Parma, Savona, Brescia e Venezia.

I requisiti richiesti

Per fare degli esempi, analizziamo l’annuncio Operatore Polivalente di Condotta e Manovra. Per questo ruolo sono richiesti il possesso di un diploma di scuola superiore, preferibilmente ad indirizzo tecnico, e la disponibilità a lavorare su turni. Seguono la disponibilità alla mobilità ed il possesso dei requisiti fisici per le mansioni previste.

Per il ruolo Operatore Manutenzione Rotabili su Genova, invece, sono richiesti un diploma di maturità e almeno 2 anni di esperienza nel settore. Preferenziali sono la residenza nella città in cui è stabilita la sede, un’esperienza pregressa nel contesto ferroviario ed il possesso di abilitazioni COCS.

Come inviare domanda

Per visualizzare tutte le posizioni aperte in Ferrovie dello Stato consultiamo la pagina Web dedicata. Con l’utilizzo dei filtri di ricerca, ad esempio per ruolo, settore, città o contratto, potremo restringere il campo alle sole offerte di nostro interesse. Cliccando su un annuncio, ne potremo visualizzare tutte le info come le mansioni finali, i requisiti e la sede di lavoro. A fine pagina troveremo il tasto Candidati, ed è possibile farlo sia tramite la piattaforma proprietaria che con Indeed o Careerjet.

