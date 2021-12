Il Capodanno è una delle feste più attese dell’anno. Ci si ritrova con parenti e amici tra buon cibo, vino, chiacchiere e risate per salutare il vecchio anno ed accogliere quello nuovo. Come ogni festa che si rispetti, anche per l’ultimo dell’anno ci sono delle tradizioni culinarie da onorare: mangiare pesce assicurerà un 2022 colmo di gioia e prosperità. Si può preparare un menù elegante e raffinato proponendo piatti ricercati, che uniscono tradizione e nuovi sapori. Sono ottimi calamari, polpi, vongole, cozze e pesci più pregiati, come cernia, salmone, spigola e astici.

Ecco come preparare dei calamari ripieni spettacolari da servire durante il cenone di Capodanno

Tra le tante ricette questa è semplice, di gran gusto e di sicuro successo.

Gli ingredienti per 4 persone sono:

4 calamari di media grandezza;

80 gr di parmigiano reggiano;

80 gr di pangrattato;

2 uova;

500 ml di passata di pomodoro;

olio;

una noce di burro;

sale;

pepe;

scalogno;

prezzemolo.

Per prima cosa bisogna pulire i calamari, togliere i tentacoli e sminuzzarli. In una ciotola sbattere 2 uova con sale, pepe e prezzemolo. Aggiungere il formaggio grattugiato, il pangrattato, i tentacoli precedentemente tagliuzzati e amalgamare tutto per bene. Usare il composto per farcire i calamari e chiuderli con degli stuzzicadenti.

Prendere una pentola bassa e larga, mettere un po’ d’olio, la noce di burro, lo scalogno e far rosolare i calamari. Dopo questo passaggio bisogna metterli da parte e nella stessa pentola far cuocere la salsa di pomodoro. A metà cottura aggiungere i calamari, regolare di sale e continuare a cuocere, a fuoco lento, per altri 10 minuti.

I calamari sono pronti e vanno serviti ben caldi, dopo averli spolverizzati con del prezzemolo fresco.

Ecco come preparare dei calamari ripieni spettacolari da servire durante il cenone di Capodanno. Possono essere consumati come secondo con contorno di carciofi o possono diventare un piatto unico. In quest’ultimo caso è possibile abbinare del riso o delle tagliatelle all’uovo, che saranno conditi con il sughetto dei calamari.

Pesce fresco o surgelato?

Per questa e per le altre ricette di pesce si può utilizzare indistintamente pesce fresco o surgelato. La composizione nutrizionale rimane pressoché la stessa, a patto che la catena del freddo sia mantenuta dall’imballaggio alla tavola. Se c’è stata una surgelazione scorretta, il cartone sarà morbido e all’interno della confezione ci sarà del ghiaccio. In questo caso il sapore, il gusto e le proprietà nutritive risulteranno alterate. Bisogna, quindi, fare sempre molta attenzione.