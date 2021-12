Il nuovo anno sta avvicinandosi e molti ripongono in esso le speranze di un ritorno a una vita normale. Questo è dunque il periodo adatto per consultare i responsi che ci riservano le stelle. Altro che botti di Capodanno, il 2022 riserva una strada lastricata di oro e una marea di fortuna per questi segni zodiacali, soprattutto nella sua prima parte. Vediamo insieme chi è favorito in questa periodo e nel futuro prossimo.

A breve avverrà l’entrata del Sole in Capricorno, lasciando quindi il Sagittario nelle prime ore del 21 di dicembre. Questo porta un sospiro di sollievo ai segni di Terra. Il Capricorno però, oltre ad essere favorito anche per buona parte di gennaio, gode anche di un transito lunghissimo che riguarda il posizionamento di Venere. Infatti ci saranno da novembre a marzo una grandissima fortuna e un amore romantico per questi segni zodiacali Inoltre, dalla prossima settimana fino a gennaio inoltrato potrà godere di un generale buon influsso in tutte le aree della vita.

Quella di maggior rilievo però è quella monetaria: qui possono emergere le migliori qualità di questo segno, la determinazione e la caparbietà. A godere di simili influssi è la Vergine che riuscirà a portare a compimento o a continuare con profitto un obiettivo che si era messa in testa. Sia a livello emotivo che pratico deve prestare attenzione alla socialità: da lì possono infatti derivare delle buone occasioni. Un incontro fortuito potrebbe portare un nuovo amore o una proposta professionale da non rifiutare.

Il terzo appartiene ai segni d’aria ma ha qualcosa in comune con il segno appena illustrato: è governato da Mercurio. Stiamo parlando del Gemelli che otterrà delle novità importanti a livello professionali. Un Giove favorevole lo condurrà per mano verso le occasioni che stava da tempo aspettando di poter cogliere. Può significare un cambio di lavoro, un salto di carriera o un trasferimento. Allo stesso tempo sono sotto una buona luce le questioni affettive che godono di un ottimo inizio dell’anno campo. Questo segno nonostante sia parecchio mercuriale avrà un fascino fuori dal comune. In effetti nessuno se lo aspetterebbe mai, ma questo è uno dei segni più sexy e magnetici dello zodiaco.

