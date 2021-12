Il 2022 oramai è quasi alle porte e moltissimi sono interessati a sapere di più sul proprio futuro dopo questi due anni difficili. Per questo motivo molti si informano sulle previsioni di tipo astrologico. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già parlato dell’andamento dei prossimi 365 giorni. Infatti altro che botti di Capodanno, il 2022 riserva una strada lastricata di oro e una marea di fortuna per questi segni zodiacali. Ci sono però altri segni che l’hanno vinta sui transiti brevi. Oggi facciamo un esempio in merito. Questo segno fortunatissimo avrà un dicembre e un gennaio spettacolari iniziando l’anno nuovo con il botto. Vediamo insieme di chi è che stiamo parlando e quali altri sono quelli subiranno un influsso positivo.

Stiamo parlando del Capricorno. Governato da Saturno, si tratta il segno più manageriale e responsabile di tutto lo zodiaco. I nativi generalmente si possono trovare fra il periodo del solstizio di inverno e il 20 di gennaio. L’insegnamento di questo periodo si incentra quindi sul tirare le fila del periodo appena passato, traendone il più possibile profitto verso l’anno nuovo. Infatti non avranno nessun problema durante il periodo natalizio. Al contrario nervi tesi e sfortuna in famiglia per questi segni zodiacali che dovrebbero evitare i parenti serpenti nelle feste di Natale. I Capricorni hanno tutto il cielo dalla propria parte, compresi Venere e Mercurio e quindi sono fortunati sia nel campo affettivo che in quello professionale. In quest’ultimo settore soprattutto ci sono delle importanti novità.

Altri segni che godono dei benefici di questo passaggio

Per proprietà transitiva sono favoriti anche gli altri segni di Terra, come Toro e Vergine. Questi lasciano il periodo più complicato che li ha visti protagonisti a dicembre e saranno lanciati ad alta velocità nei primi mesi dell’anno nuovo. Il Toro godrà anche dell’ingresso favorevole di Giove e quindi da gennaio avrà occasione di finalizzare un progetto molto importante nella maniera più proficua possibile. La Vergine invece data la quadratura con Marte invece ha ancora delle tensioni. A questa consigliamo di andare in vacanza un pochino prima dato che le giornate fino alla Vigilia risultano un po’ tese. Però come premio di consolazioni sul lavoro entreranno parecchi soldi da spendere durante le vacanze.

