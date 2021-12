Sarà capitato a molti di noi di trovarsi di fronte a una persona che, senza particolari caratteristiche o attributi, trasuda un grande fascino. Se il motivo è inspiegabile, un indizio ce lo potrebbero dare proprio le stelle. Infatti nessuno se lo aspetterebbe mai, ma questo è uno dei segni più sexy e magnetici dello zodiaco. Vediamo insieme di quale si tratta.

I grandi classici di cui anche i profani sono a conoscenza

Anche nel campo dell’astrologia spesso esistono dei cliché. Uno dei soggetti più colpiti in questo senso è sicuramente lo Scorpione, generalmente nato fra il 23 ottobre e il 21 di novembre. In pochi si fidano di questo tipo di nativo, considerato spesso ombroso e manipolatore. Invece si sbagliano di grosso, soprattutto per quanto riguarda l’amore e le relazioni durature. Infatti lo considerano il segno più infedele, invece ama lealmente soprattutto se fa parte di queste coppie zodiacali. Inoltre, ha un grosso pregio: è riconosciuto come il più attraente di sempre. A ruota segue il suo diretto opposto, il Toro, che si posiziona al secondo posto. Questo placido segno è infatti molto sensuale. È anche un partner stabile, ma in certi casi può veramente perdere la pazienza molto in fretta. Questa caratteristica potrebbe portare a situazioni in cui tiene il piede in due (o più) scarpe. Infatti di solito molti lo considerano un segno fedele, ma secondo l’oroscopo potrebbe tradire soprattutto questi segni zodiacali.

Nessuno se lo aspetterebbe mai, ma questo è uno dei segni più sexy e magnetici dello zodiaco

Stiamo parlando dell’Ariete, ovvero degli individui approssimativamente nati fra il 21 di marzo e il 19 di aprile. Il primo segno ha molte carte da giocare nel gioco della seduzione. Il suo archetipo infatti è il pioniere. Per questo spesso è conosciuto per essere un tipo impulsivo, ma sicuramente anche molto divertente, che ama prendere l’iniziativa anche in amore. Ama corteggiare, però attenzione si può stufare veramente molto in fretta se non trova una persona che gli dimostri pari curiosità e entusiasmo. In linea generale nel suo caso sono favorite le unioni con i segni di Fuoco e di Aria. Bene quindi con altri Arieti, con i Leoni e i Sagittari. Ugualmente ottimo con Gemelli e Aquario. Con la Bilancia invece, essendo totalmente opposta sulla ruota zodiacale, potrebbero presentarsi dei problemi di tipo comunicativo.

Approfondimento

Da novembre a marzo una grandissima fortuna e un amore romantico per questi segni zodiacali