Cosa faremmo senza i nonni? Un monumento a chi li ha inventati. Se un tempo erano una piacevole compagnia e una miniera di insegnamenti preziosi, oggi sono ancora più importanti. Babysitter, autisti, cuochi e adorabili e insostituibili presenze al fianco dei nipoti. Anzi, cogliamo l’occasione per salutare e ringraziare i nostri nonni Lettori. Come hanno sempre insegnato le nostre nonne il segreto delle torte soffici sta nel bicarbonato come ingrediente aggiunto. A proposito di insegnamenti utili. Ma non solo in cucina le nostre nonne hanno ancora tanto da insegnarci. Anche in casa e nelle pulizie domestiche. Nonostante i ritrovati commerciali e della tecnica. Avevano ragione le nostre nonne a rimuovere lo sporco più ostinato dai vetri con questi 2 ingredienti semplici e naturali.

Una delle superfici più sporche

Secondo una recente indagine di mercato americana, collegata alle pulizie quotidiane, non sarebbe il pavimento la superficie più sporca della casa. Un vero e proprio colpo di scena, ma le parti incriminate sarebbero le maniglie delle porte e le parti più alte di queste ultime. In effetti, pensandoci bene, i pavimenti li passiamo addirittura più volte al giorno. Soprattutto se in casa ci sono degli animali domestici e dei bambini che girano a gattoni. Molta meno importanza diamo alle porte, sottovalutandone il deposito di microbi e acari. Tolti a questo punto pavimenti e porte, ecco che anche i vetri si candidano a essere tra le superfici più sporche della casa. Purtroppo, a loro sfavore c’è anche il fatto di essere trasparenti e quindi mostrare qualsiasi traccia di sporco.

Avevano ragione le nostre nonne a rimuovere lo sporco più ostinato dai vetri con questi 2 ingredienti semplici e naturali

Soprattutto nelle vecchie case di campagna, le nostre nonne e prima di esse le loro mamme, utilizzavano ben pochi ingredienti per la pulizia delle superfici. Dal bicarbonato all’aceto, fino al sale e alla semplicissima acqua calda. Metodi pratici che hanno comunque scavalcato i confini dell’era moderna, rimanendo validi e soprattutto naturali. E proprio una bacinella di acqua abbastanza calda, unita e mescolata con del sale, potrebbe rivelarsi l’arma perfetta per la pulizia naturale dei vetri di casa. L’acqua non dovrà per forza essere bollente, ma anche semplicemente tiepida. Inseriamola in un contenitore dotato di spruzzino, assieme a qualche cucchiaio di sale. Agitiamo e mescoliamo, vaporizzando quindi la nostra soluzione naturale sui vetri di casa, con un panno morbido e che non lasci aloni.

