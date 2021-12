Ancora una volta torniamo a parlare di moda e tendenza. Questa volta non parleremo di abiti e accessori, bensì di make up. In particolare, ci concentreremo sulla manicure e sui colori di smalto. Da svariate stagioni, ormai, i grandi classici, come il rosso e il rosa, sono passati in disuso. Fanno invece sempre più tendenza le tinte particolari. Per non parlare poi anche di tecniche piuttosto estrose e alquanto discutibili. Ad esempio, proprio lo scorso autunno, molte celebri star internazionali hanno lanciato una moda molto curiosa che nulla ha a che vedere con manicure curate ed impeccabili.

Ma torniamo a concentrarci sui colori. Poco prima di Natale ci siamo soffermati su una tinta elegante, audace e molto glam, perfetta a 20 ma anche a 60 anni. Le mode però non si fermano mai. Ecco perché nel presente articolo andremo a vedere un colore che sta già spopolando. Sobrio, raffinato e minimal, il colore di smalto più alla moda e sfoggiato da note influencer sta bene a tutte dai 20 ai 60 anni. Tra le primissime a sfoggiarlo è stata Chiara Ferragni, che potremmo definire, la “Regina delle influencer”.

Il colore in questione è poco appariscente ma estremamente raffinato. Tra l’altro, è in perfetta sintonia con la stagione invernale.

La tinta di smalto è il grigio, o meglio, il warm grey. Alcune potrebbero pensare che si tratti di un colore triste ed anonimo ma, in realtà, lo charme di questa nuance sta proprio nella sua elegante discrezione. L’inverno 2022 vuole le unghie cool grey, sia in versione lucida che opaca. La prima si adatta maggiormente alle classiche unghie a mandorla, lunghe e affusolate. La seconda, invece, è perfetta per chi porta le unghie corte.

Varianti

Per dare un tocco di brio e personalità, non manca ovviamente la possibilità di divertirsi con un po’ di nail art. La base delle unghie grigia si presta infatti per essere accesa da decorazioni vivaci e appariscenti. I colori che spiccano di più sono quelli fluo, come il fucsia, il verde acido e il giallo limone. Ma sono perfetti anche il blu elettrico o il viola acceso. Per un contrasto cromatico ad alto impatto davvero difficile da non notare.

Ovviamente, è anche possibile puntare su decorazioni più discrete e meno sgargianti. In questo caso, l’ideale per decorazioni minimal è il bianco. Perfetta anche la presenza di un punto luce. Si può ottenere con una passata di glitter oppure applicando dei mini bijoux argentati.

In ogni caso, si consiglia di limitare l’effetto brillantinato e le decorazioni solo ad una, massimo due, unghie per ogni mano. Perfetta, ad esempio, l’accoppiata pollice/anulare.

Approfondimento

