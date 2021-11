Le mode vanno e vengono. È provato infatti che, a distanza di anni, ci sono capi e tendenze che ciclicamente si ripropongono. Pensiamo ad esempio ad un grande classico come il giubbino in jeans, che regolarmente ritorna nelle mezze stagioni. Senza scordarci degli anfibi, tornati prepotentemente alla ribalta proprio per l’autunno 2021/inverno 2022. Spesso, però, capita che i “grandi ritorni del passato” possano stancare e annoiare, poiché si tratta di qualcosa di “già visto”. Quando, poi, a questa sensazione andiamo ad associare la voglia di stupire e di scioccare, ecco che allora saltano fuori delle novità assolute. A volte così fuori dagli schemi da sembrare addirittura assurde.

Prendiamo l’esempio dei capelli. Guai ad avere qualche filo bianco o, peggio ancora, la ricrescita! Eppure, proprio quest’anno, il colore di capelli più alla moda questo autunno è una tinta che nessuno avrebbe mai osato immaginare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nel presente articolo ci concentreremo sul make-up, e in particolar modo sulla manicure. Da sempre, si ritiene che avere mani curate e con unghie perfettamente laccate sia un ottimo biglietto da visita. Non è un caso che la moda dello smalto semipermanente abbia rappresentato la soluzione geniale per poter sfoggiare unghie perfettamente lucide per almeno 2 o 3 settimane senza dover ritoccare lo smalto ogni 2 giorni. Eppure, anche in questo campo, le cose quest’anno vanno in maniera del tutto controcorrente.

Basta manicure perfetta ed impeccabile ora che molte celebri star internazionali hanno lanciato questa moda curiosa che sta già spopolando

L’attrice Katie Holmes è stata fotografata a Brooklyn con le unghie delle mani tutte sbeccate. Una manicure rovinatissima, molto trasandata e tutt’altro che bella da vedere. Inizialmente, i suoi fan si sono preoccupati… Ma in realtà, non c’è nulla da temere. Anzi, la celebre attrice sta benissimo. Del resto, lei stessa è sempre stata famosa per look e manicure assolutamente impeccabili. Quel che viene quindi da pensare è che lo smalto sbeccato sia una moda. E infatti, a sostegno di tale tesi, si è notato che anche altre celebrità stanno seguendo questa nuova tendenza. Tra le varie che sono state immortalate sulle copertine delle riviste più fashion e sul Web, ricordiamo Lindsay Lohan ed Emma Mackey, meglio nota al grande pubblico come Mauve, uno dei protagonisti più ribelli in “Sex Education”.

E quindi, basta manicure perfetta ed impeccabile ora che molte celebri star internazionali hanno lanciato questa moda curiosa che sta già spopolando.

Ognuno ha il proprio stile

Lo smalto sbeccato è sicuramente una tendenza moda piuttosto estrema. Di certo, acquistare alcuni capi di vestiario, magari anche di un certo colore, significa seguire la moda in maniera “soft”.

Al contrario, azzardare un taglio di capelli molto rock e grintoso o rovinarsi appositamente la manicure, è invece una mossa molto spinta che potrebbe non far sentire tutte a proprio agio. Quindi, va bene seguire le mode, ma al primo posto dobbiamo sempre valutare come ci sentiamo. Perché per essere belle e mostrarci sicure di noi, dobbiamo per prima cosa stare bene con noi stesse. Altrimenti, si otterrà l’esatto effetto opposto, ovvero, non tanto essere fashion ma goffe, trasandate e quasi ridicole!