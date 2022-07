Sono tantissime le donne che si trovano ogni giorno a criticare il proprio corpo. Alcune si lamentano di avere fianchi troppo larghi o cosce troppo grasse, il naso all’insù e gli occhi troppo piccoli. Ognuno di noi ha delle caratteristiche fisiche che vorrebbe cambiare. Eppure, osservando la diversità dell’essere umano, è possibile apprezzare quelli che definiamo difetti e farne un punto di forza.

L’abbigliamento, in questi casi, diventa uno strumento essenziale non solo per nascondere, ma anche per valorizzare alcuni elementi del corpo femminile. Saper scegliere il proprio guardaroba significa anche mettere in risalto le proprie qualità e il proprio stile.

Nel caso di alcune piccole imperfezioni, i capi d’abbigliamento possono venirci in aiuto. Chi non è molto alta si preoccupa di apparire tozza e poco attraente. Il mito delle donne con le gambe lunghe purtroppo ci perseguita.

Ma per snellire gambe e polpacci senza tacchi e non avere più pensieri ci sono tante strategie adottate proprio dagli esperti della moda. Nell’articolo di oggi ne scopriremo alcune che non contemplano, appunto, il dover utilizzare dei tacchi alti 12 centimetri. Vedremo che con pochi accorgimenti riusciremo a dimenticare il problema delle gambe grosse e otterremo punti in più sul nostro stile.

Snellire gambe e polpacci senza tacchi con questi trucchi d’alta moda

La stagione estiva espone gambe, cosce e polpacci alla visuale altrui. Questo può mettere in difficoltà coloro che sentono di avere qualche difetto fisico. La paura di apparire basse o robuste spaventa a tal punto da farci sudare in pantaloni e gonne che coprono le caviglie.

Ma non deve essere sempre così. Per le serate eleganti, per andare in ufficio o uscire tutti i giorni i pantaloni perfetti sono i modelli svasati, i pantaloni palazzo e quelli a vita alta. Tutti e tre sono capaci di camuffare polpacci oversize o gambe formose. Inoltre evidenziano tutti il punto vita, specialmente se abbinati a top e camicie portate all’interno.

Meglio evitare jeans strappati o con applicazioni che attirano l’attenzione. Meglio i modelli relaxed fit o quelli a zampa. Ma se i pantaloni sono troppo caldi, meglio scegliere una gonna. L’unica regola è che la gonna arrivi sempre sopra il ginocchio e abbia la forma ad A.

È preferibile anche sceglierle di un solo colore o in alternativa l’unica fantasia ammessa è quella a righe verticali. Queste aiutano a slanciare la figura dalla vita in giù. La stessa regola vale per gli abiti, che possono essere spezzati da una cintura che si abbina al colore prescelto. Sembra banale, ma non solo i tacchi hanno la caratteristica di snellire le gambe.

Le scarpe con la punta hanno la capacità ottica di allungare polpaccio e gambe. Al contrario, sandali e scarpe alla schiava sono assolutamente da evitare.

