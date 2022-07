Per dimagrire o soltanto per rimanere in peso forma è necessario fare due cose: mangiare bene e fare attività fisica. Il metabolismo è diverso per ogni persona. Una giusta alimentazione, sana, varia ed equilibrata, è la cosa giusta da fare per non accumulare grasso. Inoltre, anche lo stile di vita è importante. La troppa sedentarietà fa male. Basta poco esercizio, ma farlo in modo regolare.

Un’altra regola fondamentale che gli esperti sottolineano è quella di fare una buona colazione al mattino. Mangiare bene e in modo sostanzioso dopo la lunga notte di digiuno permette al fisico di riprendersi e di affrontare le attività quotidiane al meglio. La colazione può essere sia dolce che salata. Non ci sono controindicazioni per una colazione salata, soltanto qualche avvertenza, ovvero attenzione ai grassi e al sale.

Ci sono alcuni alimenti che sono migliori di altri per la colazione salata, ci sono degli aspetti da tenere presente, ma questo tipo di colazione è adatta a tutti, anche a chi sta cercando di dimagrire. Dunque, ecco nelle prossime righe cosa mangiare per una colazione salata in modo da essere sempre in linea con il proprio peso ideale e per essere soddisfatti e sazi.

Cosa mangiare per una colazione salata e dimagrire in poco tempo

Naturalmente per una colazione salata sana le persone devono evitare i cibi fritti, quelli troppo grassi e quelli troppo salati, come già accennato. In particolare, meglio evitare i salumi, gli insaccati e i formaggi. Via libera, invece, al pane e ai cereali che possono dare un grande senso di sazietà per diverse ore e possono trovare diversi abbinamenti.

Va bene, secondo i nutrizionisti, accompagnare della frutta secca e dei semi oleosi, questo significa che si possono aggiungere mandorle, noci, pistacchi, semi di lino, semi di zucca. In realtà, se mangiati con moderazione alcuni formaggi si possono consumare, basta che siano freschi e leggeri. Ottime anche le uova, ricche di proteine, e si può mangiare anche un po’ di salmone non affumicato.

Per quanto riguarda le bevande, invece, sarebbe opportuno aggiungere delle spremute o dei frullati in modo da fare il pieno di vitamine e di antiossidanti. In tutto questo, anche se la colazione è sostanziosa, non bisogna dimenticare di saltare tutti gli altri pasti, quindi mai saltare il pranzo, la merenda del pomeriggio e la cena, anche se a cena si può stare un po’ più leggeri. Ci sono molti nutrizionisti che consigliano la colazione salata a quella dolce, ma naturalmente questo dipende anche dalle esigenze della persona.

