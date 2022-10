Avere gambe lisce e senza puntini e imperfezioni con questi trucchetti fai da te

Avere gambe perfette, ben idratate e senza imperfezioni non è un’esigenza destinata unicamente alla bella stagione. Prendersi cura della propria pelle è importante anche in autunno e in inverno, quando le temperature più fredde ci invitano a nascondere le gambe sotto pantaloni lunghi e collant. Dunque, partiamo subito dicendo che il vero punto di forza della bellezza delle nostre gambe è non trascurarle. Un discorso analogo va fatto per mantenere i piedi sempre morbidi. Esistono, infatti, alcuni accorgimenti casalinghi per evitare talloni screpolati e piedi doloranti.

Per avere gambe lisce e senza puntini rossi o segni visibili di ricrescita dei peli si può ricorrere a diversi trucchetti fai da te. Attenzione, in caso di iper sensibilità della pelle, oppure di irritazioni, arrossamenti o bruciori è opportuno rivolgersi a professionisti e medici del settore. Tuttavia, è possibile prendersi cura delle proprie gambe anche a casa e con qualche piccolo accorgimento raggiungere ottimi risultati.

L’esfoliazione e scrub per rimuovere le cellule morte e avere gambe lisce e senza puntini rossi

Innanzitutto, una buona esfoliazione è alla base di una corretta cura delle gambe. Rimuovere la pelle morta è essenziale per favorire la crescita del pelo che farà meno fatica ad uscire fuori. In questo modo si riducono drasticamente le possibilità di peli incarniti. Dunque, meglio dotarsi di un buon prodotto scrub, oppure di un guanto di crine. Passare il guanto delicatamente su tutte le gambe, insistendo anche su caviglie e ginocchia.

Temperatura dell’acqua, epilazione e idratazione

Attenzione alla temperatura dell’acqua quando ci laviamo. Mai utilizzare l’acqua troppo calda, che potrebbe contribuire alla proliferazione di batteri, oltre che a creare possibili problematiche alla micro circolazione. Meglio optare per una passata di acqua fredda, su gambe e glutei a fine doccia. Dopo la depilazione da rasoio bisogna ricordarsi di sciacquare accuratamente le zone con abbondante acqua.

Infine, solo quando le gambe saranno completamente asciutte, idratare la pelle con l’applicazione di una crema nutriente, oppure applicare una lozione ritardante della crescita dei peli.

Creme idratanti fatte in casa

Oltre ai prodotti commerciali e creme specifiche, per idratare le gambe esistono anche tante ricette casalinghe. Mai provata la crema di avocado e limone? Sembrerebbe ideale per chi possiede una pelle che si desquama facilmente. La ricetta è semplice: mescolare la polpa tritata di un avocado con il succo di mezzo limone. Applicare sulle gambe e lasciare agire per circa 10 minuti.

Un rimedio più classico è l’olio di mandorle. Un prodotto da dover applicare ogni sera sulle gambe prima di andare a dormire. Il giorno dopo, lavare le zone con acqua e sapone e la pelle delle gambe apparirà molto più nutrita e liscia.

