Avere gambe e cosce robuste è una peculiarità comune a molte donne. Purtroppo però, guardandoci allo specchio, spesso non ci piace ciò che vediamo e consideriamo alcune nostre caratteristiche dei veri e propri difetti. Non sentirci a nostro agio può metterci in difficoltà nel momento in cui dobbiamo indossare determinati capi. Pensiamo ad esempio al momento in cui dobbiamo indossare vestiti che lasciano scoperte le gambe o a dei semplici pantaloni.

Con l’arrivo dell’autunno, mettiamo da parte shorts e bermuda per sfoderare nuovamente pantaloni lunghi e jeans. Noti per essere estremamente facili da abbinare e comodi, scegliere il pantalone giusto può essere difficile se possediamo gambe importanti. Per valorizzare gambe robuste e corte non servono necessariamente i tacchi, ma può bastare un outfit ben studiato. Oggi vogliamo svelare i modelli più adatti a slanciare e snellire gambe e cosce per essere impeccabili in ogni occasione.

Slanciano e snelliscono chi ha gambe e cosce grosse questi pantaloni di tendenza

Chi crede che i jeans skinny non siano adatti a chi ha le gambe grosse si sta sbagliando. Questo modello di pantalone è molto versatile, comodo ed anche poco costoso. Rinunciare a indossarlo soltanto per colpa di gambe e cosce importanti sarebbe un vero peccato. Per portarli con disinvoltura prestiamo attenzione al modello e al tessuto con cui sono fatti. Scegliamo quindi un modello morbido, in tessuto elasticizzato ed abbiniamolo a capi lunghi. Se vogliamo slanciare ancora di più la figura, optiamo per un paio di stivali con il tacco, anche basso ed otterremo un risultato perfetto.

Pantaloni culotte

I pantaloni culotte slanciano e snelliscono chi ha gambe e cosce grosse ed è un capo ampio che cade dritto. Questo modello arriva circa a metà polpaccio, ma alcuni modelli si prolungano arrivando poco sopra la caviglia. I pantaloni culotte sono un vero e proprio must have per le donne che possiedono gambe e cosce robuste. Questo capo non fascia e tende ad allungare otticamente la figura. Sono molto semplici da abbinare e se scegliamo un modello a vita alta daremo l’impressione di avere le gambe molto lunghe. Indossiamoli dunque con una cintura e con capi maglia a fantasie micro o a righe sottili e verticali.

Jeans e pantaloni a sigaretta

Anche detto “a gamba dritta”, questo tipo di pantalone si contraddistingue per eleganza e classicità. Questo capo rende più proporzionata la nostra figura, perché camuffa la differenza di dimensioni tra cosce e gambe. Optiamo per modelli di colore scuro, di taglio lineare e che arrivano poco sopra la caviglia. Questo semplice trucchetto allunga la silhouette. Possiamo indossare i pantaloni a sigaretta con molti capi diversi. Scegliamo camicie, bluse e blazer di media lunghezza e ai piedi indossiamo con disinvoltura mocassini, sneakers o ballerine a seconda dell’occasione. Infine, i pantaloni a sigaretta stanno molto bene alle donne con gambe e cosce robuste se indossati con stivaletti e tronchetti con o senza tacchi.

Lettura consigliata

Saranno queste le comode scarpe di tendenza in autunno, ecco con cosa indossarle