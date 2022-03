Siamo sempre alla ricerca di ciò che può farci sembrare più belli. Non importa quale sia la nostra età, c’è sempre un particolare da migliorare. A volte, però, questo compito può davvero sembrare impossibile.

Ecco perché la Redazione di ProiezionidBorsa ha creato una rubrica appositamente per dare consigli su moda e bellezza. Per esempio, usare il make up per valorizzare il nostro viso e nascondere le imperfezioni del tempo è normalissimo. Ecco perché abbiamo visto qualche tecnica per truccarsi in 5 minuti anche a 50 anni e avere un viso luminoso e senza rughe.

Altri trucchi e consigli provengono, invece, dal mondo dell’abbigliamento. Ci sono soluzioni per ogni stile e necessità. C’è chi vuole apparire più snello e con gambe più lunghe, per esempio. Ancora, c’è chi si chiede quali gonne indossare per mascherare fianchi larghi e allungare la gamba.

Nell’articolo odierno parleremo proprio di quest’ultimo caso e scopriremo quale gonna è più adatta a determinati tipi di fisico. Il fine ultimo è enfatizzare gli aspetti positivi che ognuno ha e celare quelli che ci piacciono meno. Tutto ciò facendo combaciare la propria personalità con l’outfit.

Quali gonne indossare per mascherare fianchi larghi e snellire le gambe per uno stile impeccabile e sensualità casual

Avere i fianchi larghi può non essere sempre un problema. Dobbiamo ricordarci che nel Rinascimento le donne formose diventavano muse di maestri pittori e scultori. Tuttavia, ci sono donne che si sentono in difficoltà a causa di questa caratteristica del loro corpo. Pertanto, il loro obiettivo è cercare di mitigare il problema trovando gli abiti adatti. La gonna è uno dei tanti che può fare miracoli in questo senso. Oltre a esaltare la femminilità, può aiutare a snellire la silhouette.

Il colore ha la sua importanza. Cerchiamo di evitare righe e pois, preferendo il total black o blu, oppure colori pastello come il verde. Anche gli accessori sono fondamentali, specialmente se il loro compito è quello di cingere la vita enfatizzandola. Via a cinture, foulard e catenine che distolgono lo sguardo dalle gambe. Per finire, lasciamo perdere le scarpe basse preferendo calzature con un minimo di tacco. Questo aiuterà a slanciare tutta la parte bassa del corpo.

Quali modelli di gonna preferire

Parlando di modelli, è bene evitare gonne troppo corte e aderenti. Meglio, invece, quelle che evidenziano il punto vita e si allargano come le gonne a ruota anni ’50 o la longuette. Evitiamo gonne a pieghe o a portafoglio.

La prima regola consiste nell’acquistare modelli che non fascino il corpo, che non lo costringano evidenziando le forme. Piuttosto è bene scegliere gonne dai tessuti morbidi, che avvolgano dolcemente le curve.