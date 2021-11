Gli scarti di cucina potrebbero rivelarsi la nostra arma in più per porre fine a tante fastidiose complicazioni quotidiane. Di solito non ci pensiamo, ma spesso e volentieri gettiamo nella spazzatura parti di alimenti che farebbero comodo per un sacco di ragioni.

Fermiamoci solo un attimo a riflettere sull’utilità delle bucce dei limoni per queste funzioni e capiremo di cosa stiamo parlando. In modo analogo, anche un altro componente che buttiamo sempre via può rivelarsi estremamente utile.

Parliamo dei gusci delle uova. È normale sbarazzarsene dopo averli rotti e avere utilizzato il contenuto per l’impasto di una deliziosa torta o altro, ma dovremmo ripensarci.

Infatti, i gusci delle uova sono formidabili per mettere la parola fine a diversi inconvenienti ai quali molti di noi potrebbero andare incontro. Eccone qui alcuni che potrebbero capitare a tutti.

Smettiamola di buttare i gusci delle uova perché sono preziosissimi per risolvere questi problemi assai comuni

I gusci delle uova si rivelano i migliori alleati naturali che potremmo avere a disposizione per una miriade di motivi. Forse pochi ne sono a conoscenza, ma li possiamo utilizzare anche in giardino come fertilizzante per le piante.

Ad ogni modo, potremo godere dei maggiori benefici quando ci ritroveremo nella nostra adorata cucina. Come? Utilizzandoli in questi 3 sorprendenti modi.

Pulizia delle pentole

Una delle situazioni più spiacevoli nelle quali potremmo incappare riguarda le incrostazioni di pentole e padelle. Per sbarazzarcene ci vengono in soccorso proprio i nostri gusci.

Innanzitutto, facciamoli in pezzi piccolissimi con l’aiuto di un mortaio. Dopodiché, distribuiamoli sulla superficie delle pentole da trattare e aggiungiamo un pizzico di sale.

Infine, mettiamo la pentola sotto l’acqua calda e sfreghiamo bene con una spugnetta metallica. In poco tempo avremo ridato splendore e lucentezza ai nostri adorati tegami.

Affilare le lame del frullatore

Può capitare che, dopo un uso prolungato, le lame del nostro frullatore non taglino più come prima. Anche in questo caso potremmo ricorrere ai nostri gusci per riparare all’inconveniente.

Prima di utilizzarli dovremo lasciarli in freezer qualche ora. Fatto questo riempiamo con un po’ d’acqua il frullatore e vi adagiamo i gusci congelati.

Azioniamo le lame e lasciamo agire finché non li avremo ridotti in pezzettini. Ora dovremmo averle affilate a dovere e potremo riutilizzarle al meglio per le prossime ricette.

Equilibrare il gusto del caffè

Chi ama il caffè solubile ma non sopporta il gusto decisamente amaro potrebbe provare questo curioso metodo diffuso dal Web e ricorrere ancora una volta ai gusci delle uova.

Innanzitutto, però, dovremmo sterilizzarli. Laviamoli con acqua calda e mettiamoli in forno per pochi minuti.

Dopo averli sfornati, posizioniamo il filtro sopra la tazza, quindi versiamo un po’ di caffè. Successivamente, distribuiamo sopra i gusci tritati e copriamo con un altro cucchiaio di caffè.

Poco alla volta aggiungiamo l’acqua bollente, che scenderà lentamente nella tazzina. Il nostro caffè americano dovrebbe essere ora meno amaro e più godibile.

Smettiamola di buttare i gusci delle uova perché sono preziosissimi per risolvere questi problemi assai comuni in cucina.