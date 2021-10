Mentre cuciniamo accumuliamo ogni giorno tantissimi scarti di cui pensiamo di non avere bisogno. Una marea di parti indesiderate di vari alimenti finiscono con incredibile regolarità nell’immondizia.

Con frutta e verdura, poi, siamo dei veri campioni in questo senso. Spesso pensiamo che scarti apparenti come scorza, semi o noccioli non si possano più riutilizzare e che non servano a nulla. In realtà, ci sbagliamo.

A dimostrazione di quanto detto basterebbe informarsi sull’utilizzo alternativo dei gusci delle noci. Ma non sarebbe l’unico caso da prendere in considerazione.

Infatti, oggi vogliamo fermare del tutto questo spreco alimentare e portare testimonianza dell’utilità di un altro rifiuto apparente. Parliamo delle bucce del limone.

Quante volte le abbiamo gettate nel cestino una volta spremuta la polpa? Questa è certamente una cattiva abitudine che dovremmo interrompere subito.

Ancora pochi di noi lo sanno, infatti, ma la scorza si può rivelare estremamente utile per diverse ragioni. Proseguiamo nella lettura per scoprire come riutilizzarla in modo intelligente.

La buttiamo sempre ma la buccia del limone è preziosissima in cucina per queste 3 funzioni

Il primo modo col quale possiamo ridare nuova vita alla buccia dei nostri limoni è davvero creativo. Infatti, ci servirà per fare dei cubetti di ghiaccio aromatizzati. Il procedimento è semplice e non perderemo troppo tempo.

Innanzitutto, dovremo munirci di un coltello o pela agrumi e sbucciare il limone. Tagliamo più bucce a spirale, quindi andiamo sotto il rubinetto e riempiamo d’acqua a metà il contenitore del ghiaccio.

Ora non ci resta che inserire una buccia per cubetto e riporre tutto nel congelatore. In poco tempo avremo a disposizione dei cubetti freschissimi al limone per insaporire ogni cocktail che prepareremo.

Olio di oliva aromatizzato

In modo simile a quanto appena visto potremo dare più sapore al nostro olio di oliva. Si parte sempre togliendo la buccia dal limone. Cerchiamo di eliminare la parte bianca, che non ci servirà.

Ora possiamo decidere di riempire un barattolo sigillato e sterilizzato o utilizzare la bottiglia intera. In ogni caso, mettiamo le bucce nell’olio di oliva, quindi lo lasciamo riposare per qualche giorno. A questo punto filtriamo l’olio levando le scorze e potremo utilizzarlo su ogni nostra pietanza.

Profumare il frigorifero

Spesso il nostro frigo è cosparso di cattivi odori rilasciati da alimenti come formaggi stagionati. Per combatterli ci basterà creare un profumo naturale casalingo.

Sarà sufficiente far bollire in un pentolino con acqua un paio di bucce di limone, qualche rametto di rosmarino e un cucchiaino di vaniglia. Potremo utilizzare questa soluzione anche per gli altri ambienti di casa.

La buttiamo sempre ma la buccia del limone è preziosissima in cucina per queste 3 funzioni. Ecco, invece, l’immancabile frutto stagionale per una confettura dolcissima.