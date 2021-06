Le uova sono un alimento che consumiamo abitualmente e che fa parte della nostra dieta quotidiana. Si trovano in una miriade di preparazioni e sono molto utilizzate proprio perché così versatili. Sono degli alimenti ricchi di proprietà benefiche per il nostro organismo.

Un uovo infatti contiene circa 7 grammi di proteine. Inoltre le uova sono ricchissime di vitamine A ed E, sali minerali, ferro e zinco.

La sua alta digeribilità e la sua incredibile adattabilità ad ogni preparazione lo rendono uno degli alimenti più apprezzati della cucina italiana.

È indispensabile in salse dolci o salate come la crema pasticciera o la maionese. Ma è buonissimo anche in purezza, magari sopra un avocado toast a colazione o a cena.

Ma non molti sanno che i gusci d’uova sono un incredibile fertilizzante per le nostre piante. I gusci d’uovo infatti sono fatti per il 90% da carbonato di calcio e anche questi sono utilizzabili per tantissime cose.

I gusci d’uovo sono molto conosciuti per essere un ottimo fertilizzante naturale. Se abbiamo delle piante da giardino queste possono essere arricchite dai gusci d’uovo che aiutano la pianta a crescere più velocemente e in modo più sano.

Ma come facciamo a creare un fertilizzante naturale con i gusci d’uovo? L’ingrediente è solo uno, i gusci d’uovo appunto. Si possono bollire o fare essiccare in forno per eliminare gli eventuali batteri. Dopodiché si dovranno frullare fino ad ottenere una polvere finissima. Questa polvere andrà aggiunta alla terra nel nostro giardino e subito dopo le piante andranno innaffiate.

Questo è un fertilizzante ideale per le piante da giardino, soprattutto per quelle in vaso come basilico, prezzemolo, salvia o in generale tutte le erbe aromatiche. Vedremo in soli pochi giorni come queste cresceranno molto più in fretta e in maniera molto più rigogliosa e forte.

