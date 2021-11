Il lento movimento astrale dei pianeti cambia di continuo e con esso anche gli scenari per i 12 segni dello zodiaco. Basta un attimo, infatti, per perdere o guadagnare posizioni e quello che valeva ieri oggi non c’è più. Sotto molti punti di vista, anche il cielo astrale sembra ricalcare le vicissitudini umane sulla Terra.

Vediamo allora quali sono le giornate chiave e ricche di fortuna della prossima settimana per alcuni segni. Al netto dei singoli casi, non per Cancro o Leone e Bilancia ma dal 15 settimana radiosa per questo fortunatissimo segno zodiacale. Di chi stiamo parlando? Procediamo a scoprirlo secondo quanto previsto dagli esperti.

Le giornate “nere” del 15 e 16 novembre

Non sono rare le volte in cui è proprio l’inizio della settimana, e il lunedì in particolare, il giorno più carico di tensione per i nativi Cancro. Forse, ma è da dimostrare, il relax fisico e mentale del weekend fa a pugni con la ripresa degli impegni, a cominciare dal lunedì.

A prescindere da tutto, il 15 e il 16 saranno “giornate-no” in amore per questo segno governato dalla Luna. Meglio distrarsi in cucina, allora, preparando questa torta tanto amata a Milano ma buona anche a Roma, Napoli e Palermo.

Facciamo un salto a mercoledì e giovedì

Continua ancora il periodo complicato per i nativi Leone (e in parte anche per il Toro) a novembre. Siamo nel mese dello Scorpione, un segno che, secondo gli esperti, per i nativi Leone è al tempo stesso passione e tormento. È da qui che nasce la quadratura di qualche stella, che renderà meno fluidi i sentimenti e la sintonia con la persona amata. In particolare, occhio alla giornata del 17.

Più o meno le stesse considerazioni varrebbero per i nativi Toro, con l’unica differenza della data: non il 17, bensì il 18. Il periodo clou dello Scorpione mal si concilia con questo segno. Infine, attenzione al cambio di Luna il 19 novembre.

Cosa succede al segno della Bilancia?

Dopo un mese radioso come quello di ottobre, ecco i primi acciacchi per i nativi Bilancia. Il riferimento è alla salute, considerato che anche in amore le cose non andranno poi tanto meglio.

Le polemiche partiranno domenica 14 e si protrarranno fino a lunedì 15. La “colpa” è dovuta al carico di lavoro che andrà a discapito dei sentimenti. L’eccesso di impegni su questo fronte ruberà tempo ed energie da dedicare al partner.

Infine, settimana critica anche per la salute. Al riguardo, più della presenza di una giornata-no si potrebbe di “settimana-no”.

Ma il segno della settimana è il Capricorno, al cui cospetto non ce ne sarà per nessuno. Giove arriverà in dicembre, ma i risultati al lavoro sono apprezzabili già da adesso. Al riguardo, infatti, ci sarà un bel trigono tra Venere e Urano tra venerdì e domenica 21. Saranno favoriti anche gli investimenti, e qui al link troviamo validi spunti operativi.

Inoltre, vi sono tante altre buone stelle a proteggere i sentimenti e la salute. Venere risponde presente per tutto il mese, specie intorno alle giornate del 17 e 18.

