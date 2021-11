Torta di mele tanto soffice da sciogliersi in bocca sostituendo il burro con quest’ingrediente insospettabile

Se c’è una torta che merita il titolo di classico della tradizione culinaria, quella è sicuramente la torta di mele. La celebre Apple Pie, usatissima negli Stati Uniti ma anche in Europa, è uno dei dolci più amati in assoluto. Sebbene i classici sono perfetti così come sono e non andrebbero modificati in alcun modo, oggi proponiamo un’alternativa interessante alla ricetta canonica. Prepareremo una torta di mele soffice da sciogliersi in bocca sostituendo il burro con quest’ingrediente insospettabile. Il risultato, dunque, non sarà solo squisito, ma avrà anche meno calorie dell’originale. Uno sgarro fattibile anche per chi segue la dieta.

Torta di mele soffice da sciogliersi in bocca sostituendo il burro con quest’ingrediente insospettabile

Per preparare una variante squisita della torta di mele, ma senza un grammo di burro, utilizzeremo il budino. Il risultato sarà un dolce dalla forte identità, particolare sia al gusto che alla consistenza. Grandi e piccoli ne andranno pazzi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per preparare la torta di mele con il budino abbiamo bisogno di:

300 grammi di farina;

3 uova;

3 mele;

180 millilitri di latte;

75 grammi di stevia (in alternativa, 150 grammi di zucchero semolato);

10 grammi di lievito in polvere per dolci;

5 grammi di zucchero vanigliato.

Poi, per il budino, avremo bisogno di:

350 millilitri di latte;

2 uova;

35 grammi di stevia (o 75 di zucchero semolato);

25 grammi di amido di mais;

5 grammi di zucchero vanigliato.

Passiamo ora alla preparazione, semplice e non troppo lunga.

Preparazione

Partiamo con la preparazione della torta. Per prima cosa rompiamo le uova in una ciotola ampia, e aggiungiamo stevia e zucchero vanigliato. Montiamo il tutto a mano, con una frusta. Aggiungiamo il latte, stando attenti a non smontare le uova, quindi molto lentamente. Aggiungiamo anche lievito e farina, setacciandoli. Nel mentre, continuiamo a mescolare gli ingredienti con la frusta, fino a ottenere un composto ben omogeneo.

Passiamo ora al budino. Rompiamo le uova, questa volta in un pentolino, dove aggiungiamo zucchero e stevia. Mescoliamo sempre con la frusta a mano. Senza smettere di mescolare, aggiungiamo latte e amido di mais. Mettiamo il pentolino sul fuoco con fiamma media e continuiamo imperterriti a girare.

Pronto il budino, adagiamo l’impasto della torta su una teglia ricoperta di carta forno. Tagliamo le mele e mettiamole sull’impasto della torta, a cui uniremo il budino come guarnizione (magari con una sac à poche). Dopo 35 minuti di forno a 180 gradi, la torta sarà pronta.

Approfondimento

Non con burro e panna, ma ecco come preparare una quiche lorraine deliziosa con ingredienti esclusivamente light