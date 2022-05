Quando arriva l’ora di fare le pulizie domestiche troviamo numerose informazioni contrastanti tra loro. Spesso ci sono leggende metropolitane e bufale, ma anche vi sono moltissimi falsi miti sulle pulizie che potrebbero farci perdere tempo e denaro. Per esempio, in molti pensano di poter usare il bicarbonato al posto del detersivo, cosa non vera. Oppure c’è chi vende prodotti miracolosi che in realtà non sono diversi da quelli più economici. Oggi vogliamo parlare di un’usanza molto comune tra gli italiani che potrebbe nascondere delle insidie. Quindi smettiamo di diluire saponi liquidi e detersivi con l’acqua ora che sappiamo quali rischi potremo correre.

L’importanza di seguire le istruzioni

Quando acquistiamo un prodotto industriale, sia uno shampoo o un detersivo, è fondamentale seguire le istruzioni riportate sulla confezione. Questi prodotti sono il risultato di esperimenti e sperimentazioni e vanno sempre usati secondo le indicazioni. Dato che si tratta di prodotti chimici, dobbiamo fare attenzione ad usarli in maniera propria. Per esempio, dovremo sempre evitare di fare miscugli di dubbia utilità come unire candeggina a bicarbonato o a soda. Oppure la famosa quanto inutile unione di bicarbonato e aceto, che i chimici ci dicono essere del tutto inutile per pulire e sgrassare.

Un’abitudine molto comune tra noi italiani è quello di diluire i detergenti, siano per i piatti, che per le mani che per i pavimenti. Spesso in molti per farli durare di più aggiungono acqua per diluirli. In questo modo si ha anche l’illusione che si sprechi meno prodotto e che il detergente duri di più.

Smettiamo di diluire saponi liquidi e detersivi con l’acqua per farli durare di più se vogliamo evitare rischi gravi

In realtà si tratta di un grave errore da evitare. Come abbiamo già detto, dovremo sempre usare i prodotti in maniera propria secondo le indicazioni. Ciò significa che dovremo usare esattamente le dosi specificate sull’etichetta ed evitare diluizioni. Aggiungere l’acqua non solo diminuisce il potere lavante e sgrassante, ma può anche causare dei rischi.

La diluizione con acqua del rubinetto causa un ingresso di germi e batteri che possono far aumentare la carica batterica. Di conseguenza usare sulla pelle o sui piatti questi prodotti può aumentare il rischio di reazioni allergiche e di contaminazioni. Tutto ciò che dobbiamo fare è confidare nella scienza e nei prodotti che acquistiamo e nel potere pulente dei tensioattivi.

