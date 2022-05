La banana è un frutto estremamente flessibile in cucina. Non solo è un frutto che troviamo facilmente tutto l’anno, ma è anche molto economico. Grazie alla sua consistenza morbida e il sapore dolce, viene apprezzato sia dagli adulti che dai bambini. Uno snack facile da portare al lavoro o a scuola al posto di merende con molti conservanti.

La banana è, inoltre, ricca di potassio, vitamine e sali minerali, che aiutano il nostro corpo nelle sue funzioni. Tra i benefici troviamo l’abbassamento della pressione, il miglioramento dell’umore e soprattutto contrasta il colesterolo.

Essendo facilmente utilizzabile anche in ricette estive, vediamo 2 dolci freddi con la banana perfetti per affrontare il caldo.

Semifreddo alla banana

La prima ricetta, che richiede due semplici ingredienti, è il semifreddo alla banana. Una ricetta fresca e perfetta per affrontare il caldo estivo. Ci basteranno 250 grammi di banane e 250 grammi di panna fresca.

Prendiamo una ciotola, versiamo la panna e montiamola. Sbucciamo le banane e frulliamole. Procediamo a versarle dentro un contenitore e aggiungiamo anche la panna. Mescoliamo bene in modo che si amalgamino. Prendiamo diverse coppette e versiamoci il contenuto in modo equo. Infine mettiamo in congelatore per almeno 12 ore. Nel caso in cui le banane fossero poco mature, possiamo aggiungere alla panna anche due cucchiai di zucchero a velo. Questo per rendere la consistenza più morbida e dolce.

2 dolci freddi con la banana che piaceranno anche ai bambini perfetti dopo un pranzo o una cena estiva

Un altro facilissimo piatto è lo smoothie alla banana. Anche qui avremo bisogno di davvero pochissimi ingredienti:

1,5 banana;

150 g di yogurt greco;

8 cubetti di ghiaccio;

½ cucchiaino di cannella in polvere;

un cucchiaino di sciroppo di agave.

Sbucciamo le banane e tagliamole a rondelle. Procediamo a metterle nel frullatore con lo sciroppo di agave, la cannella e il ghiaccio. Frulliamo fino a quando non otterremmo una consistenza omogenea, come una crema. Mettiamo all’interno di un vasetto il composto e decoriamo con un po’ di cannella, e dei pezzi di banana. Ecco che il nostro smoothie sarà pronto per essere servito.

Dei velocissimi snack pomeridiani oppure dessert dopo cena, che ameranno anche i più piccoli. Un ottimo modo per affrontare il caldo in modo più salutare, ma anche senza perdere tempo in cucina. Infatti, tralasciando il tempo di riposo, queste ricette richiedono meno di 20 minuti di preparazione.

