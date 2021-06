Noi di ProiezionidiBorsa teniamo molto che i nostri Lettori abbiano informazioni accurate per risparmiare nell’economia domestica. Spesso le informazioni che si trovano su Internet non sono del tutto giuste e possono indurci a comprare alcuni prodotti costosi.

In questo periodo di pandemia tutti quanti si sono preoccupati su come igienizzare le superfici della casa e sono apparsi in commercio disinfettanti costosi che promettono di uccidere i germi e i batteri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi vedremo perchè ormai nessuno lo compra più eppure questo è il migliore igienizzante per le pulizie della casa e delle superfici.

Un prodotto efficace ed economico

Il prodotto di igiene di cui vogliamo parlare oggi è l’alcol etilico, il classico alcool rosa usato da sempre dalle nostre nonne. Questo prodotto è molto efficace e forse dovremo iniziare ad usarlo nuovamente.

Non ha senso spendere molti soldi per prodotti costosi. Bastano poche decine di centesimi di euro per questo prodotto perfetto per l’igiene quotidiana delle nostre case.

L’alcool etilico si può utilizzare sia come detergente perché ha il potere di sciogliere lo sporco che come disinfettante perché uccide germi e batteri.

Ormai nessuno lo compra più eppure questo è il migliore igienizzante per le pulizie della casa e delle superfici

Questo alcool rosa possiamo utilizzarlo sia in bagno che in cucina, è molto versatile ed è perfetto su tutte le superfici, dalle piastrelle all’acciaio inox, dal vetro ai fornelli. Da evitare invece sul legno e sulle superfici trattate.

Sarà sufficiente spruzzare un po’ di alcol sulla superficie e con l’aiuto di un panno o di una spugna potremo spazzare via lo sporco e i germi presenti sulle superfici. Ecco perché questo antico prodotto per le pulizie, così amato dalle nostre nonne, è da rivalutare per la sua efficacia e il suo costo ridotto.

Ora che lo sappiamo non spenderemo più somme ingenti per detersivi ma useremo l’alcol etilico, efficace ed economico.