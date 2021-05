L’ambito delle pulizie ecologiche appassiona sempre più casalinghe. La diffusione capillare di ricette di detergenti cosiddetti naturali, un termine spesso usato impropriamente, comporta il dover operare le dovute distinzioni. Essere in grado di riconoscere quali prodotti ecologici siano effettivamente utili e quali inutili se non proprio dannosi. Si pensi all’aceto e ai danni che può causare ad alcune superfici o elettrodomestici. Anzi, c’è persino chi sostiene che parlare dell’aceto come un ingrediente per effettuare pulizie ”ecologiche” sia fuorviante, in quanto esiste un’alternativa come l’acido citrico, meno dannoso per l’ambiente e più efficace. In questo articolo ci soffermeremo invece sull’utilizzo improprio del bicarbonato di sodio.

I 4 falsi miti sulle pulizie ecologiche con il bicarbonato di sodio a cui tutti hanno creduto almeno una volta e che dovrebbero dimenticare

É un formidabile anticalcare

No, il bicarbonato non è un buon anticalcare, neanche se mescolato all’aceto. Trattandosi di una sostanza acida e di una basica, tendono anzi ad annullarsi a vicenda. Il bicarbonato può addolcire blandamente la durezza dell’acqua e rallentare la formazione del calcare. Ma in ogni caso, se si vuole avere un efficace anticalcare fai da te è meglio ricorrere all’acido citrico. Quindi, se si è cercato di eliminare il calcare utilizzando il bicarbonato senza risultati, è ora di smettere di perdere tempo e di cercare un’alternativa davvero efficace.

É un ottimo ammorbidente

Siamo di fronte ad un altro diffusissimo falso mito. Infatti, per rendere morbidi i tessuti bisogna neutralizzare le cariche elettrostatiche tra le fibre. Cosa che il bicarbonato, in quanto sostanza basica, non può fare.

Disinfetta, igienizza e sgrassa

Contrariamente a quanto si pensi, l’utilizzo del bicarbonato non permette di igienizzare o di disinfettare. Sono in molti a consigliare di utilizzarlo persino per lavare la frutta e la verdura, ma in realtà non è la soluzione adatta né in quello né in altri casi. Per igienizzare meglio utilizzare il percarbonato di sodio, di cui si è parlato in un precedente articolo dedicato, però, allo sbiancamento dei capi di abbigliamento in lavatrice. Inoltre, il bicarbonato di sodio non è un buono sgrassante, dal momento in cui il grasso servirebbero dei tensioattivi, tra i quali non è possibile annoverarlo.

É un prodotto naturale

All’inizio dell’articolo citavamo il fatto che la dicitura naturale sia spesso utilizzata impropriamente. Infatti, il bicarbonato Solvay, quello maggiormente utilizzato, è un prodotto chimico industriale, ottenuto tramite un complesso processo di lavorazione. Ma la verità è che questo semplice ragionamento può essere applicato alla maggior parte, se non a tutti, i prodotti cosiddetti naturali.

Mescolare aceto e bicarbonato è assolutamente inutile