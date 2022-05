Cosa mangiare a colazione? I nutrizionisti ci ricordano che fare una colazione completa dal punto di vista nutrizionale significa iniziare bene la giornata. E che la colazione non va mai trascurata o consumata troppo in fretta. Completa vuol dire che deve contenere tutti i nutrienti necessari per affrontare la giornata. Ci devono essere carboidrati complessi, proteine e grassi, vitamine, fibre e anche sali minerali.

I risultati di uno studio

Perché è così importante? Sono molti gli studi che hanno dimostrato che una buona colazione è necessaria per stimolare il metabolismo e dimagrire più velocemente. Mangiare la mattina ci aiuterebbe a perdere peso. Inoltre ci permetterebbe di non arrivare troppo affamati a pranzo con il rischio di abbuffarci esageratamente. Saltare la colazione potrebbe invece innescare dei meccanismi che rallentano il dimagrimento. Uno studio ha dimostrato che chi salta la colazione ingrassa di circa 3 chili all’anno perché mangerebbe di più durante la giornata.

Inoltre una buona colazione ci aiuterebbe ad evitare i cibi grassi molto calorici che danneggiano il cuore e ad affrontare meglio gli impegni della giornata. Il cervello ha bisogno di zuccheri. Non dobbiamo dimenticarlo.

Cosa mangiare? Cibi ricchi di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre. Ci saziano e si digeriscono facilmente. Ci permettono di avere la giusta carica energetica e di essere più attivi mentalmente. Le capacità di attenzione e anche di memorizzazione miglioreranno. Per questo gli studenti non dovrebbero mai saltare la colazione.

Per stimolare il metabolismo e dimagrire più velocemente ecco la colazione estiva ricca di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre

La colazione che proponiamo è completa dal punto di vista nutrizionale. È a base di fiocchi d’avena e latte a cui si aggiungono anche frutta secca e fresca. È la versione estiva del famoso porridge inglese e potrebbe aiutarci a rompere la monotonia a tavola.

Questi sono gli ingredienti:

30 g di fiocchi di avena;

60 g di latte;

½ cucchiaino di zucchero;

mandorle q.b.;

lamponi q.b.;

gocce di cioccolato q.b.

Preparazione

In una ciotola versare i fiocchi di avena e ricoprirli di latte. Lasciare riposare in frigo per otto ore. Questa operazione andrebbe fatta la sera precedente. Il mattino successivo i fiocchi di avena avranno assorbito il latte completamente. Aggiungere lo zucchero e mescolare. Unire le mandorle, i lamponi e infine le gocce di cioccolato. Così la colazione è pronta.

Su questa base si possono fare numerose varianti per avere ogni giorno una colazione diversa. Inoltre, possiamo aggiungere dello yogurt ai fiocchi di avena per dare maggiore cremosità al composto oppure sostituire lo zucchero con miele o stevia se vogliamo una soluzione meno calorica. Per lo stesso motivo potremmo sostituire le gocce di cioccolato con cacao amaro o caffè.

