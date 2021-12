Ci sono anni in cui panettoni e pandori rimangono chiusi nella loro confezione fino a Pasqua, se non oltre. Magari ne abbiamo ricevuti troppi e non riusciamo a finirli oppure in fondo non ci fanno impazzire.

Ma si sa che in cucina ogni avanzo è un piccolo tesoro, perché può trasformarsi in qualche altro piatto squisito. Come le bucce di zucche e carote, ingredienti di una ricetta sfiziosa, colorata e sana da preparare in pochi minuti.

Lo stesso vale per gli avanzi del panettone, che in pochi minuti diventano una torta golosissima con questa ricetta facile e veloce.

Smettiamo di buttare gli avanzi di panettone perché possono diventare una torta golosissima da preparare in pochi minuti

Per recuperare gli avanzi del panettone e trasformarli in una torta squisita per circa 8 persone servono:

350 grammi di panettone; 400 grammi di crema pasticciera; 25 grammi di zucchero; 30 grammi di marmellata; 30 grammi di cioccolato fondente; burro quanto basta.

Prima di iniziare a preparare la torta, bisognerà dedicarsi alla crema pasticciera. Si può scegliere la versione senza uova con questa ricetta in cui useremo un ingrediente davvero speciale.

Poi, imburrare o rivestire con carta da forno una teglia per dolci e versare sul fondo un po’ di zucchero. Lo stampo può essere quadrato oppure rotondo di circa 24 o 26 centimetri di diametro. Proseguiamo quindi con la preparazione della torta.

Come preparare la torta con gli avanzi di panettone

Per preparare la torta con gli avanzi di panettone, tagliarne delle fettine da circa mezzo centimetro di spessore e posizionarle nella tortiera creando una base.

Coprire questo primo strato con metà della crema pasticciera, da livellare con l’aiuto di un cucchiaio.

Poi, tagliare il resto del panettone a cubetti, immergerli nella restante crema pasticciera e mescolare bene in modo che la assorbano. Disporli poi nella tortiera creando un secondo strato.

Ricoprire il tutto con la marmellata, possibilmente di arancia, in quanto ottima in abbinamento al cioccolato fondente. Tagliare quindi a scaglie il cioccolato e spargerlo sulla torta. Aggiungere sopra lo zucchero rimanente e cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti.

La torta è pronta da servire ancora tiepida.

La torta è pronta da servire ancora tiepida.

Se è avanzata della crema pasticciera, possiamo trasformarla in un attimo in un dessert croccante al morso ma dal cuore morbido e dolce.