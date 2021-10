Molti le buttano e sbagliano perché possono essere ingredienti di una ricetta sfiziosa colorata e sana da preparare in poco tempo

Buttare scarti di frutta e verdura quando cuciniamo è la norma. Spesso, infatti, le ricette richiedono di usare solo alcune parti degli alimenti e a volte non sappiamo davvero come riutilizzarle.

Una parte che gettiamo spesso nel cestino è la buccia. Che sia sottile o spessa, di un frutto o di una verdura, in ogni caso finisce tra gli scarti.

Anche con la zucca, regina dei piatti autunnali, abbiamo questo problema. Le bucce di zucca, infatti, molti le buttano e sbagliano perché possono essere ingredienti di una ricetta sfiziosa, colorata e sana da preparare in pochi minuti.

Ma le bucce che ci servono per questa ricetta non sono solo quelle della zucca. Vediamo insieme di quali ingredienti abbiamo bisogno e come preparare al meglio la nostra ricetta.

Oltre alle bucce della zucca, avremo bisogno di quelle di una verdura molto comune e altrettanto colorata: la carota.

Entrambe sono buone fonti di beta-carotene, precursore della vitamina A, una sostanza nutritiva che sarebbe importante, tra le altre cose, per la vista, il funzionamento della pelle e delle mucose e per aiutare il sistema immunitario a lavorare correttamente.

Vediamo quindi come assemblare insieme le bucce di questi due alimenti per una ricetta sfiziosissima e semplice.

Ingredienti per 2 persone:

Buccia di 1 zucca

La buccia di 7 carote

Formaggio a scelta

Come preparare la ricetta con le bucce di zucca e carote al forno

Per preparare il nostro colorato mix di bucce, prima di tutto procuriamoci la zucca e le carote assicurandoci che siano biologiche o non trattate con prodotti chimici. Infatti, questi prodotti si trovano soprattutto nella buccia, che è la protagonista della nostra ricetta, quindi è importante che sia salutare.

Procediamo a lavare bene e sbucciare zucca e carote, mettiamo da parte la buccia e usiamo la polpa per la ricetta che avevamo già deciso di fare. Intanto, prendiamo una pirofila, rivestiamola con carta da forno e disponiamo prima di tutto le bucce delle carote.

Condiamole con sale, olio e pepe e mettiamole in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti.

Nel frattempo, cuociamo le bucce di zucca o in pentola a pressione per 15 minuti oppure facciamole bollire in pentola per 30 minuti.

Scoliamo le bucce di zucca e aggiungiamole nella pirofila. Regoliamo di sale, olio e pepe e facciamo andare per altri 5 minuti.

Poi, aggiungiamo del formaggio a piacere, come il grana padano, la scamorza o scarti di formaggi che ci sono avanzati in frigo, per esempio, e inforniamo per altri 10 minuti.

La nostra ricetta è pronta!

Quindi, abbiamo scoperto l’utilità delle bucce e che molti le buttano e sbagliano perché possono essere ingredienti di una ricetta sfiziosa colorata e sana da preparare in poco tempo.

