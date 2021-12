La cioccolata calda è un dolce amatissimo in questo periodo dell’anno. Da sorseggiare per merenda assieme agli amici oppure dopo cena come dolce, si tratta della più semplice delle ricette. Latte, cacao e zucchero per un dolce irresistibile amato da tutti.

Come per tutti i cibi, anche la cioccolata può essere preparata secondo varie ricette e con piccole variazioni. Oggi vedremo come rendere ancora più gustosa e cremosa questa dolce bevanda. Infatti, solo i più golosi adoreranno il gusto di questa cioccolata calda che sta spopolando.

Gli errori da non fare per un risultato perfetto

Se vogliamo cimentarci nella realizzazione della cioccolata, dobbiamo sapere alcuni semplici trucchi. La ricetta da seguire è quella classica, ma grazie a questi accorgimenti otterremo un risultato perfetto.

Innanzitutto, è bene usare sempre del cacao amaro in polvere, meglio se non zuccherato. Se amiamo un gusto più dolce, possiamo aggiungere successivamente lo zucchero.

Molto importante è, poi, usare una pentola con il doppio fondo, in maniera di non bruciare il metallo. Grazie all’effetto bagnomaria, il nostro latte non si brucerà e il sapore sarà perfetto.

Una volta che il latte bolle, possiamo introdurre il cacao. Dovremo mescolare meticolosamente con una frusta e solo dopo aggiungere un eventuale addensante come la maizena o la fecola di patate. Se vogliamo evitare grumi, dobbiamo continuare a mescolare.

Una volta ottenuta la consistenza desiderata possiamo spegnere il fuoco e servire con un’eventuale spolverata di cannella. Ora la nostra cioccolata è pronta per essere resa ancora più irresistibile con un delizioso ingrediente.

I più golosi adoreranno il gusto di questa cioccolata calda che sta spopolando

Se vogliamo provare questa variante che sta spopolando e che è amatissima soprattutto in Inghilterra e nei Paesi del Nord, dobbiamo procurarci alcuni marshmallow. Pochi lo sanno, ma queste dolcissime caramelle a base di zucchero sono perfette per decorare le nostre dolci ricette.

Dopo aver servito la cioccolata in un bicchiere o in una tazza, tagliamo i marshmallow a metà, in modo che si sciolgano più facilmente. Ora possiamo aggiungere alcuni di questi dolci alla cioccolata e lasciarli galleggiare in superficie per alcuni minuti.

Dopo poco si scioglieranno e creeranno una deliziosa cremina che renderà la nostra bevanda ancora più dolce e golosa. Ora possiamo sorseggiarla a piccoli sorsi, liscia o con un goccio di panna montata: grandi e piccini andranno matti per questa ricetta irresistibile.

