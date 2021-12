In casa, soprattutto dopo la cena della vigilia e il pranzo di Natale, abbiamo diverse bottiglie di plastica e vetro avanzate che probabilmente finiremo per buttare via.

Per prima cosa, dovremmo essere informati sul perché tutti dovremmo riciclare una bottiglia di plastica per poi darle una seconda vita nel giardino di casa.

Le bottiglie di vetro invece si rivelano molto utili per creare oggetti per la casa in modo semplice, senza sprecare del denaro.

Sono anche bottiglie che potremmo facilmente personalizzare a nostro piacimento riempendole di colore o di decorazioni di vario genere.

È incredibile come potremo riutilizzare in casa le bottiglie di vetro grazie a questi 3 semplicissimi metodi alternativi

Spesso non ci pensiamo, ma in casa possiamo riutilizzare diversi oggetti o anche tanto cibo che generalmente finirebbe direttamente nella spazzatura.

Per esempio, non dovremmo buttare mai bucce di mandarino perché potremmo risparmiare grazie a 3 insospettabili riutilizzi in casa.

Con le bottiglie di vetro potremmo realizzare facilmente dei vasi, che potremo colorare a piacimento oppure mantenere al naturale, per le piante che abbiamo in casa.

Potremmo utilizzarle anche come dispenser per il sapone liquido, anche se sarebbe preferibile, a tal fine, una bella bottiglia di liquore, che donerebbe anche un tocco di originalità.

Infine, potremmo crearci in casa anche una lampada, utilizzando semplicemente una bottiglia bella esteticamente, trasformandola in un originale oggetto per la nostra abitazione.

Se non abbiamo dimestichezza con i lavori manuali, potremmo semplicemente riempire la bottiglia con delle simpatiche lucine che daranno un piacevole tocco natalizio alla casa.

Altrimenti, chi ha esperienza con questo tipo di lavori potrebbe creare un vero e proprio impianto per un abat-jour unico, essendo realizzato direttamente da noi.

Decorazione per la casa

Potremmo utilizzare le bottiglie di vetro come decorazioni per la casa versandoci all’interno della sabbia e delle conchiglie, oppure qualche oggetto che si abbini perfettamente all’ambiente circostante.

Altrimenti potremmo aggiungerci anche bastoncini di cannella e fiori secchi che portino con sé una piacevole profumazione.

Chiudiamo bene il tappo e quando lo riapriremo rimarremo inebriati da questa buonissima profumazione.

