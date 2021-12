In questi giorni molti di noi hanno la casa letteralmente invasa da pandori e panettoni. E alcuni, probabilmente, non riusciremo nemmeno a mangiarli. Evitiamo, però, di farli finire nel cestino. Questo perché con pochi semplici ingredienti possiamo riciclarli in dolci ancora più straordinari. Restando in tema di riciclo, c’è un altro aspetto da considerare. Ovvero cosa fare delle confezioni di questi dolci. Quasi tutti tendono a buttarle nell’immondizia. Almeno fino a oggi. Perché smetteremo di buttare le scatole di pandori e panettoni dopo aver scoperto queste geniali idee di riciclo creativo. Ci sorprenderà sapere quante cose potremo farci. È il momento di dare nuova luce alla casa e di aiutare l’ambiente.

Smetteremo di buttare le scatole di pandori e panettoni dopo aver scoperto queste geniali idee di riciclo creativo

Amiamo le piante e siamo stanchi dei soliti sottovasi? Proviamo a crearne uno davvero originale con la scatola del panettone. Ci basterà trovarne una delle dimensioni giuste e rivestire l’interno con del materiale resistente all’acqua. Tagliamola in altezza per far prendere aria alla pianta e decoriamo l’esterno come più ci piace. Tutte invidieranno il nostro originale sottovaso.

Un’altra straordinaria idea di riciclo, per arredare la casa durante le feste, è quella di trasformare la scatola in una lanterna. Scegliamone una di materiale resistente e rivestiamo interno ed esterno con della carta. Se siamo particolarmente fantasiosi, possiamo disegnare dei piccoli alberelli sull’esterno e poi tagliarli con delle forbicine. Mettiamo dentro la scatola una piccola candela e mettiamola vicino al muro. L’effetto scenico è assicurato.

Una nuova cuccia per il gatto e un coloratissimo portafrutta

I fortunati padroni di gatti sanno benissimo che le scatole esercitano un’attrazione incredibile per questi animali. E allora perché non provare a usarne una del pandoro per creare una nuova cuccia? Ci basterà inserire un cuscino e il giocattolo preferito del gatto nella scatola. Il nostro animale ci ringrazierà.

Se siamo stanchi dei soliti e monotoni portafrutta in porcellana, possiamo dare spazio alla fantasia e realizzarne uno con il contenitore del panettone. Tagliamo la scatola a metà per orizzontale e ricopriamo la base con della carta colorata. Nella parte interna mettiamo uno strato di alluminio da cucina e dei fogli di carta assorbente. Adesso possiamo inserire la nostra frutta preferita nel coloratissimo cestino.

Trasformiamo la scatola del pandoro in un regalo utile per i bambini

Se abbiamo dei bambini, possiamo usare la scatola del pandoro per rinforzare i quaderni. Tagliamo il cartone della scatola e incolliamolo alla copertina del quaderno dal lato colorato. Abbiamo creato in pochissimi secondi un albo da disegnare per i più piccoli. Spetterà a loro decorare o disegnare la copertina del loro nuovo quaderno.

