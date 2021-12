La tradizione culinaria italiana ha alcuni punti fermi. Uno di questi è che la cena della Vigilia di Natale è a base di pesce. Un’abitudine decisamente salutare se impariamo a scegliere il pesce giusto ed evitiamo quelli più ricchi di grassi o fuori stagione. Oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo proprio di questo e di come dare una veste nuova a uno dei prodotti ittici più pregiati. Quindi non solo spigola e salmone, è questo il ricchissimo piatto di pesce che sta spopolando perfetto per la Vigilia di Natale. In più è facilissimo da preparare e ci richiederà meno di un’ora di tempo. Gli ingredienti forse ci sorprenderanno, ma una volta assaggiato probabilmente non riusciremo più a farne a meno.

Non solo spigola e salmone, è questo il ricchissimo piatto di pesce che sta spopolando perfetto per la Vigilia di Natale

Spigola, tonno, salmone, capitone. Sono i pesci più consumati nel periodo natalizio. A questi possiamo aggiungere l’orata, probabilmente uno dei più amati in assoluto. Praticamente tutti sappiamo come cucinarla al forno o al cartoccio. In pochi, però, sanno che possiamo abbinarla anche ai frutti di mare per creare un piatto unico dal sapore irresistibile.

Per 4 porzioni di orata ai frutti di mare ci serviranno:

1 orata abbastanza grande (1kg – 1,5 kg);

5 etti di capesante;

5 etti di vongole;

3 etti di gamberoni;

100 ml di vino bianco;

prezzemolo;

2 spicchi d’aglio;

pepe nero in grani;

2 rametti di rosmarino;

olio e sale per condire.

Come cucinare l’orata ai frutti di mare

Partiamo proprio dai frutti di mare. Puliamo capesante e vongole, e teniamole in acqua salata per una mezz’ora. Prendiamo una padella e facciamo rosolare uno spicchio d’aglio con un filo d’olio. Appena inizia a dorarsi, inseriamo le vongole e facciamole aprire a fuoco medio-basso. A due minuti dalla fine della cottura, aggiungiamo anche le capesante.

Togliamo le vongole dal guscio e mettiamo i nostri frutti di mare in una ciotola senza buttare l’acqua di cottura. Ci servirà in seguito. Adesso procediamo con i gamberoni. Togliamo il guscio e il filo centrale, e mettiamoli in un’altra ciotola.

Possiamo andare avanti con il condimento per l’orata. Prepariamo un’emulsione con olio, pepe nero, vino bianco e prezzemolo. È il momento di cuocere il pesce. Laviamo e puliamo l’orata e riempiamo l’interno con due cucchiai di condimento, i rametti di rosmarino e uno spicchio d’aglio. Appoggiamo l’orata su un foglio di carta forno e ricopriamola con il resto dell’emulsione e con l’acqua di cottura dei molluschi.

Siamo quasi alla fine. Mettiamo il pesce in forno a 200 gradi e dopo 20 minuti aggiungiamo i gamberi. Altri dieci minuti di cottura e possiamo togliere dal forno. Aggiungiamo i frutti di mare e l’ultimo cucchiaio di acqua di cottura. Adesso possiamo servire, magari accompagnando il piatto con un bicchiere di ottimo champagne.

